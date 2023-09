In Sachen Windkraft besteht "erheblicher Diskussionsbedarf"

Rosenberg. (F) Als Bürgermeister Ralph Matousek am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle Sindolsheim über die Ausweisung einer weiteren Konzentrationsfläche für Windkraft in der Gemeinde sprach, hätte man das Fallen einer Stecknadel hören können.

Das Inkrafttreten des Gesetzes zur Erhöhung der Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen zum 1. Februar