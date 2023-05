Rosenberg. (F) Interessante Zahlen beinhaltete der von Praktikantin Maya Gärtner vorgetragene Bericht über die Geschwindigkeitsanzeigen vom 1. Mai 2022 bis 5. April 2023.

In der ersten Übersicht ihrer detaillierten Präsentation ging sie auf die Fahrzeuge ein, die in den vier Ortsteilen ankommen oder abfahren. In Rosenberg selbst kamen 306.842 Fahrzeuge an und 277.847 fuhren ab. In Sindolsheim waren dies 145.986 (ankommend) und 140.510 (abfahrend). Weniger waren es in Hirschlanden mit 118.427 ankommend und 117.266 abfahrend. Relativ gering sind die Zahlen für den Ortsteil Bronnacker mit 14.543 ankommend und 19.235 abfahrend.

Die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit in Rosenberg betrug bei den ankommenden Fahrzeugen 39,76 Kilometer pro Stunde (km/h) und 44,02 bei den abfahrenden (km/h). In Sindolsheim waren es 42,62 km/h (ankommend) und 49,12 km/h (abfahrend). In Hirschlanden wurden 38,65 km/h (ankommend) und 45,60 km/h (abfahrend) und in Bronnacker 29,07 km/h (ankommend) und 30 km/h (abfahrend) gemessen.

Erstaunt war der Gemeinderat über die Aussagen von Maya Gärtner über die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten in den Ortsteilen. In Rosenberg wurde bei den ankommenden Fahrzeugen eine Höchstgeschwindigkeit von 104 km/h gemessen, und zum Ort ausfahrend die hohe Geschwindigkeit von 159 km/h.

In Sindolsheim betrug diese Geschwindigkeit 103 km/h (ankommend) und 148 km/h (abfahrend) und in Hirschlanden 99 km/h (ankommend) sowie 108 km/h (abfahrend). In Bronnacker wurde eine Geschwindigkeit von 105 km/h (ankommend) und von 87 km/h (abfahrend) gemessen, was ebenfalls überdurchschnittlich hoch sei.