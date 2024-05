Sindolsheim. (F) Nach rund einer Stunde hatte der Ortschaftsrat die auf der Tagesordnung stehenden Punkte abgehandelt. Zur Sitzung, die in der Mehrzweckhalle stattfand, begrüßte Ortsvorsteher Jürgen Fuchs fast 50 interessierte Bürger, was wohl damit zusammenhing, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni vorstellten.

Wie Fuchs sagte, habe am 18. März