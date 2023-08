Rippberg. (rjs) Bei einem Unfall am Bahnübergang im Sommerbergring in der Nähe des Bahnhofs sind am Mittwoch alle Beteiligten unverletzt geblieben. Als der Fahrer eines Opel Astra gegen 12.20 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung Sonnenhalde überqueren wollte, übersah er vermutlich die aus Schneeberg kommende Regionalbahn und stieß mit dem Triebwagen zusammen. Weil beide Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit unterwegs waren, verlief die Kollision relativ glimpflich. Erste Befürchtungen, wonach der Opel-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt sein könnte, bestätigten sich nach dem Eintreffen der Walldürner Feuerwehr nicht. Deren Einsatzkräfte bauten vorsichtshalber die Batterie aus dem Auto aus, stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich zusammen mit den Rettungskräften des DRK um den Opel-Fahrer und die wenigen Fahrgäste in der Regionalbahn.

Nachdem feststand, dass niemand verletzt war, durften die Fahrgäste ihre Reise im Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr fortsetzen. Zur Unfallaufnahme zogen die Polizeibeamten des Reviers in Buchen ihre Kollegen von der für Bahnangelegenheiten zuständigen Bundespolizei hinzu. Bis zum Abschluss der Ermittlungen vor Ort und der Bergung des Pkw war die Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt.