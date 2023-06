Walldürn. (Sti.) "Die Kirche heute ist ohne den Einsatz vieler Frauen einfach nicht denkbar." Der erstmals in Walldürn weilende Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier bescheinigte den Frauen im Rahmen ihrer Regionalwallfahrt, dass sie in vielen Gemeinden das kirchliche Leben am Laufen halten.

In der voll besetzten Basilika plädierte er in seiner Predigt dafür, alle bereits bestehenden