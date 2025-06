Region Mosbach. (RNZ/lra) Wissen hilft, auch und vor allem beim Thema Gesundheit. Und so startet in der Region nun eine Wissensreihe zur mentalen Gesundheit: Die Auftaktveranstaltung thematisiert am Donnerstag (18 Uhr), die Digitalisierung unserer Welt als Chance, aber auch als Risiko für junge Menschen.

Eröffnet wird die Reihe im Foyer des Landratsamts in Mosbach vom Ersten