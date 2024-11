> Gundelsheimer Weihnachtsmarkt: Am ersten Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt in der Gundelsheimer Altstadt (Schlossstraße) statt. Geöffnet ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 21 Uhr. Selbstgebasteltes, regionale Speisen und Getränke werden an den Marktständen angeboten, daneben erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

> Christbaumfest in Sattelbach: Der Sattelbacher Ortschaftsrat lädt gemeinsam mit dem katholischen Kindergarten am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr zum Christbaumfest ins Bürgerzentrum ein. Musikalisch umrahmt wird es vom Männergesangsverein "Frohsinn" Sattelbach und der TBL-Bigband aus Lohrbach mit weihnachtlichen Klängen. Der Sattelbacher Kindergarten wird das Programm bereichern und hausgemachte Leckereien anbieten.

> Adventszauber im Wildpark: Am 1. Advent verwandelt sich der Wildpark Schwarzach von 11 bis 17 Uhr in ein zauberhaftes Winterwunderland. Liebevoll gestaltete Marktstände bieten eine große Vielfalt an handgemachten Geschenkideen, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien. Der Eintritt in den Park ist kostenfrei.

> Weihnachtsmarkt in Neckarzimmern: Vereine und Organisationen richten auch dieses Jahr wieder den Weihnachtsmarkt im Bereich des Rathauses von Neckarzimmern aus. Die Veranstaltung wird am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr in kleinem, aber feinem Rahmen stattfinden; für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Weihnachtlicher Glanz in Mosbach: Am Freitag, 29. November, öffnet in der Altstadt von Mosbach wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt. Der besondere Marktduft weht dann bis 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr) über Markt- und Kirchplatz. Beim abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken sollte für jeden und jede etwas dabei sein.

> Advent bei der Johannes-Diakonie: Die Weihnachtsmärkte der Johannes-Diakonie laden zum Stöbern, Kaufen und Genießen ein. Am Standort in Mosbach am Maria-Zeitler-Platz lockt man mit Budenzauber am 30. November und 1. Dezember, jeweils ab 11.30 Uhr. Im Sinnesgarten und am Lindenplatz bei der Johannes-Diakonie in Schwarzach lässt sich der stimmungsvolle Markt am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr besuchen.

> Eberbacher Weihnachtsmarkt: Mit 20 Hütten wird der Neue Markt in Eberbach am ersten Adventswochenende in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Ein Kinderkarussell dreht für die kleinen Besucherinnen und Besucher seine Runden.

> Weihnachtsmarktbummel in Buchen: Festlich dekorierte Hütten sorgen von 28. November bis 1. Dezember im historischen Zentrum der Stadt Buchen für weihnachtliches Ambiente. Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag erstmalig ab 17.30 Uhr mit einer After-Work-Party mit der Band "Rusty Move" eingeläutet. Am Freitag ist von 10.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

> Weihnachtsmarkt in Obrigheim: Am Wochenende, 7./8. Dezember, finden sich auf dem Alfred-Delp-Platz in Obrigheim (früher Vorplatz des Rathauses) schön gestaltete Marktbuden. Die Umrahmung übernehmen verschiedene Chöre, und auch Aufführungen soll es geben.

> Haßmersheimer Nikolausmarkt: Auf dem Dorfplatz in Haßmersheim findet am Freitag und Samstag, 6./7. Dezember, der alljährliche Nikolausmarkt statt. Neben kulinarischen und musikalischen Höhepunkten kommt am Samstag auch der Nikolaus zu Besuch.

> Weihnachtsmarkt in Hochhausen: Am Samstag, 14. Dezember, laden die Hochhäuser Vereine von 16-22 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Dorfplatz ein.

> Weihnachtliches Dorffest: In Strümpfelbrunn findet am 29. und 30. November auf dem Rathausplatz und in der Alten Marktstraße ein weihnachtlicher Markt mit Erzeugern und Vereinen aus Waldbrunn statt. Am Freitag ist ab 17.30 Uhr und am Samstag ab 13.30 Uhr geöffnet.

> Weihnachtsdorf in Lauerskreuz: Im Lauerskreuz wird am Samstag, 30. November, von 15-21 Uhr ein weihnachtlicher Markt veranstaltet.

> Advents- und Weihnachtsmarkt: Die evangelische Kirchengemeinde Hüffenhardt veranstaltet am Samstag, 30. November, im Pfarrhof einen Advents- und Weihnachtsmarkt mit buntem Angebot.

> Hüttenzauber in Fahrenbach: In der Fahrenbacher Dorfmitte wird am Samstag, 30. November, um 16 Uhr der liebevoll gestaltete Benefiz-Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Familiengottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Kirche.

> Auerbacher Weihnachtsmarkt: Die SG Auerbach lädt am Freitag, 6. Dezember, ab 17 Uhr zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ans Feuerwehrhaus ein. Um 18.30 Uhr kommt der Nikolaus für die Kleinsten zu Besuch. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Kleiner Weihnachtsmarkt am Neckar: Im beschaulichen Zwingenberg veranstalten ortsansässige Vereine am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 19 Uhr vor der Peter-Kirchesch-Halle einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt für Jung und Alt. Die Besucher dürfen sich auf Köstlichkeiten, Selbstgemachtes und weitere tolle Angebote freuen. In der Halle wird Kinderbetreuung angeboten, und der Nikolaus schaut auch vorbei.

> Weihnachtsmarkt am Schloss: Der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss in Dallau findet am ersten Adventswochenende statt. Die Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag öffnet der Markt seine Pforten um 11 Uhr. An den Verkaufsständen werden Holz- und Bastelarbeiten, Adventskränze, Handgestricktes und selbst gebackene Plätzchen angeboten. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Höhepunkt für die kleinen Gäste wird der Besuch des Nikolauses am Sonntag um 15 Uhr sein.

> Weihnachtsmarkt im Tannenhof: Zu seinem ersten Weihnachtsmarkt lädt das Johanniter-Haus Tannenhof am Samstag, 7. Dezember, ab 14 Uhr nach Neckarelz ein. Im festlich geschmückten Garten mit Weihnachtsmarkthütten und beheiztem Zelt wird allerlei Weihnachtliches angeboten. Auch für das leibliche Wohl wird an diesem Tag bestens gesorgt sein.

> Waldstädter Weihnachtszauber: Am Samstag, 30. November, findet der Waldstädter Weihnachtszauber unter Führung des VfB auf dem Platz vor der Grundschule statt. Um 14.30 Uhr laden die Kinder aus der Kita und der Grundschule zur musikalischen Eröffnung in die katholische Kirche St. Bruder Klaus ein. Ab 15 Uhr startet dann der Weihnachtszauber auf dem Schulgelände.

> Adventsmarkt an der Gangolfskapelle: Am Sonntag, 1. Dezember, lädt der kirchliche Förderverein der Gangolfskapelle Neudenau ab 14 Uhr zu einem Adventsmarkt an der Kapelle ein. Ein abwechslungsreiches Programm gestalten die Musikgemeinschaft Unteres Jagsttal, der Chor der Kurmainzschule, der katholische Kindergarten und der Singkreis Funkenflug. Als besondere Attraktion kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Hausemer Weihnachtsmarkt: Beim Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende (7./8. Dezember) im Herzen von Aglasterhausen dürfen sich die Besucher auf weihnachtliche Genüsse, Selbstgemachtes und allerlei Kunsthandwerk sowie Musik der Grundschule und der heimischen Vereine freuen. Am Samstag ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

> Michelbacher Weihnachtstreff: Gegenüber der Verwaltungsstelle in Michelbach, auf dem Dorfplatz, verkaufen die ortsansässigen Vereine am Samstag, 21. Dezember, alles, was man für einen gemütlichen Abend benötigt. Hier kann man sich bei Glühwein und Co. auf die bevorstehenden Festtage einstimmen.

> Weihnachtsmarkt in Oberschefflenz: Am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember veranstaltet die Gemeinde Schefflenz von 16 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz den traditionellen Weihnachtsmarkt. An den Marktständen kann man bummeln, sich inspirieren lassen und genießen. Am Sonntag gibt es im Christkönigheim Kaffee und Kuchen.

> Dorfweihnacht auf dem Dorfplatz: Der Gesangverein Edelweiß Kälbertshausen lädt am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr zur Dorfweihnacht auf den Dorfplatz ein. An den Ständen werden selbst gemachte Produkte angeboten, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei Einbruch der Dunkelheit singt der Chor Weihnachtslieder, und um 18 Uhr wird der Nikolaus die kleinen Gäste beschenken.

> Stimmiger Weihnachtsmarkt: Der MGV "Liederkranz" Sulzbach lädt am Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr zum Sulzbacher Weihnachtsmarkt auf den Vorplatz des Kolpinghauses ein.