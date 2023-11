Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die einen kamen direkt aus der Turnhalle, die anderen berichteten voller Begeisterung von gerade laufenden oder nahenden Aktionen und Projekten. Die Feierstunde zur Verleihung des Ehrenamtspreises 2023 im Steiner-Saal in Mosbach war für die ausgewählten Preisträgerinnen und Preisträger nur eine kleine, wenn auch überaus angenehme Pause in ihrem ehrenamtlichen Engagement. Den "Schweiß der Edlen", wie es Landrat Dr. Achim Brötel in seiner launigen Ansprache skizzierte, haben sie alle (zumindest im übertragenen Sinne) schon reichlich vergossen. Nun also war es an der Zeit, den so Engagierten Anerkennung auszusprechen, ihren Einsatz für andere und die Gesellschaft in besonderer Form zu würdigen.

Diese Würdigung hat sich die Bürgerstiftung für die Region zur Aufgabe gemacht, seit vielen Jahren schreibt man den Ehrenamtspreis aus, den der Rotary-Club Mosbach-Buchen um einen Sonderpreis ergänzt. Auch diesen Spätsommer waren wieder zahlreiche Bewerbungen eingegangen, von denen einen Jury fünf Finalvorschläge auswählte. Über die wiederum durften dann die Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung abstimmen. Die Gelegenheit zur Mitbestimmung wurde rege genutzt, nach rund 500 Stimmabgaben standen die neuen Preisträgerinnen und Preisträger fest.

Neuer Balken soll her

Den ersten Preis durften im Saal der Volksbank Petra Watzal und ihr Trainerteam vom VfB Waldstadt in Empfang nehmen. Die Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel hatte sie als "beste Trainerin der Welt" vorgeschlagen. Watzal engagiert sich seit vielen Jahren in der turnerischen Ausbildung von Kindern; unmittelbar vor der Preisverleihung hielt sie noch Training für die Mädchen im Alter von elf bis zwölf und 13 bis 14 Jahren. "Die Großen der Tanzgruppe Exotica müssen heute ausnahmsweise mal alleine üben", erklärte die Turntrainerin bei der Ankunft im Steiner-Saal. Dort durfte sie dann aus den Händen von Dr. Frank Zundel (Vorsitzender der Bürgerstiftung) den mit 3000 Euro verbundenen 1. Ehrenamtspreis in Empfang nehmen, gemeinsam mit ihrem Trainerinnenteam. Moderator Dr. Alexander Dambach, der die Verleihung wieder einmal ehrenamtlich bereicherte, entlockte den Damen dann, wofür man das Preisgeld anlegen will: Ein neuer Schwebebalken soll her. "Unter unseren muss man sich zum Verstellen immer drunterlegen", beschrieb Watzal. "Dann ist das Geld ja schon aus Sicherheitsgründen gut angelegt", befand Dambach.

Unterstützung im Doppelpack

Gut gebrauchen kann man das mit dem 2. Ehrenamtspreis verbundene Preisgeld auch beim Kinderschutzbund NOK, wie Susanne Heering bei der Übergabe durch Michael Keilbach (Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung) betonte. Sie war gemeinsam mit Gabriele und Kurt Methfessel, Barbara Schneider, Moni Weber und Gabriela Fischer-Rosenfeld zur Verleihung gekommen, vorgeschlagen hatte die Gruppe Annette Weigler. Gemeinsam macht man sich ausdauernd dafür stark, das Bewusstsein für Kinderrechte zu schärfen, leistet wertvolle Präventions- und Aufklärungsarbeit. Oft helfe man Kindern und Familien auch ganz praktisch, wenn etwa das Geld für Kleidung, Babynahrung oder Bücher fehle.

Es braucht gar keinen Grund ...

"Man muss keinen Grund haben, um zu helfen", befand derweil der Vorsitzende des Vereins "Nobody’s Perfect", Sven Zöllner, der mit Frau Sarah, seinen Kindern und Mitstreiterin Claudia Schelchshorn zur Verleihung gekommen war. Er habe "nie damit gerechnet, heute Abend hier zu stehen und diesen Preis zu bekommen", erklärte der Neckarelzer. Mit einer gemeinsam mit Kutscher Michael Heiß spontan entwickelten Weihnachtskutschenaktion hatte er im vergangenen Dezember vor allem Kinder mit Beeinträchtigungen in der Mosbacher Altstadt eine Freude bereiten wollen. Die Resonanz und die Reaktionen der Kinder und Familien seinerzeit "haben mein Leben verändert", so Zöllner im Gespräch mit Moderator Dambach. Nach dem Nobody’s-Perfect-Benefizfestival im September ist nun bereits die nächste Kutschenaktion in Vorbereitung. Eine schöne Überraschung hatte Zöllner dann auch noch parat: Einen Teil des Festivalerlöses spendet der (von Roland Luft für den Ehrenamtspreis vorgeschlagene) Verein nämlich dem Kinderschutzbund – zur Finanzierung eines Hundetherapieprojekts an der Hardbergschule.

Versprechen der Jugend

Der Jugendsonderpreis wird künftig im runderneuerten Jugendhaus in Sattelbach einen Ehrenplatz bekommen. Dort haben sich die Jugendlichen in bemerkenswerter Weise bei der Renovierung ihres Treffpunkts eingebracht, was Ortsvorsteher Arno Flicker dazu veranlasste, sie für den Ehrenamtspreis vorzuschlagen. Stellvertretend für ein gutes Dutzend weiterer Jugendlicher nahmen Leif Brecht, Justin Flicker und Luis Mackamul den mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis dankend entgegen. Die von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele "zeitlos schön" (Frank Zundel) gestaltete Skulptur werde einen besonderen Platz im "neuen" Jugendhaus finden, "an dem sie nicht kaputtgeht", versicherten die drei Jungs schmunzelnd.

Schon einige Leben gerettet

Den Sonderpreis des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen übergaben Thomas Puffer und Lars Pramme an die "Mobilen Retter". Dankbare Empfänger waren hier stellvertretend Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker und Gerhard Lauth als Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach. Mit dem seit fünf Jahren laufenden Projekt "nutzt man das Smartphone, um schnell Menschen zu erreichen, die wissen, wie Wiederbelebung geht", so Genzwürker. In 500 Fällen habe man so innerhalb kürzester Zeit die bei Kreislaufstillständen so wichtige Soforthilfe leisten können, erläuterte Lauth. Einige Menschen seien so "nachweislich vor dem Tod gerettet" worden.

Berührendes Auszeichnungsfinale

Zum emotionalen Moment wurde die finale Auszeichnung: Mit einem Ehrenamtspreis würdigen wollte die Bürgerstiftung nämlich auch Günter Hofmann für sein lebenslanges ehrenamtliches Wirken. Noch vor dem RNZ-Voting, in dem alle Jurymitglieder den leidenschaftlichen Musiker gesehen hatten, verstarb Hofmann im Alter von 86 Jahren. Schnell war man sich dann ebenso einig, dass der Hochhausener, der unter anderem 60 Jahre lang ehrenamtlicher Chorleiter in Hochhausen, Neckarzimmern und Haßmersheim und auch kirchlich und kommunalpolitisch ungemein engagiert war, posthum ausgezeichnet werden soll. Sichtlich berührt nahmen Günter Hofmanns Witwe Monika, Bärbel Palmer, und die Eheleute Silke und Jürgen Weber den Preis entgegen – unter dem großen Beifall der Gäste.

Die kamen nach einem abschließenden Musikbeitrag von Simone und Clara Jäger (Musikschule Mosbach) und ebensolchem Dank von Frank Zundel zum ebenso ausgiebigen wie angenehmen Austausch im Foyer zusammen. Als prima Gastgeber präsentierte sich hier "Ihre Volksbank", viel Lob gab’s hier folgerichtig für Marco Garcia, Vorstandsmitglied und zugleich Kuratoriumsvorsitzender der Bürgerstiftung.

Große Runde, große Leistung: Im Rahmen einer Feierstunde wurden in Mosbach die insgesamt sechs Ehrenamtspreise 2023 überreicht. Strahlende Gesichter gab’s dabei nicht nur beim abschließenden Gemeinschaftsbild. Foto: Stefan Weindl

Dank an alle Ehrenamtler

Eine bedeutende Botschaft wollte Frank Zundel aber zuvor noch loswerden: "Engagieren Sie sich weiter für das Ehrenamt in unserer Region!" Achim Brötel hatte als Schirmherr des Ehrenamtspreises bereits zuvor ausdrücklich betont: "Es ist wirklich toll, dass die Bürgerstiftung in enger Zusammenarbeit mit der RNZ an der wichtigen Tradition festhält, Menschen, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich engagieren, stellvertretend für das Ehrenamt insgesamt – dieser Zusatz ist mir wichtig – mit einem Preis auszuzeichnen." Und mit den Worten des französischen Literaturnobelpreisträgers André Gide lieferte auch der Landrat noch eine (weitere) bedeutende Botschaft: "Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben." Diesem Ansatz will auch die Bürgerstiftung weiter folgen – und auch 2024 den Ehrenamtspreis ausschreiben.