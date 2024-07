Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Ja, wir sind viel zu zeitig ausgeschieden. Und doch war die Fußball-Europameisterschaft für Deutschland ein großer Gewinn.

Hat sie uns doch einmal wieder gezeigt, dass ein Zusammenleben, das von einem Wir-Gefühl, Gemeinschaft und Freude getragen ist, irgendwie doch deutlich angenehmer ist als eines, in dem jeder sein eigenes Ding macht, lieber meckert als lobt, lieber außen vor bleibt, statt mitzumachen.

Nach dem großen Fußball- und Gemeinschaftsfest will man in der Region die Mit- und Mutmacher in den Mittelpunkt rücken. Gemeinsam haben sich die Bürgerstiftung für die Region Mosbach, der Rotary-Club Mosbach-Buchen und Round Table Mosbach auf die Fahnen geschrieben, echte Schaffer, ausdauernde Macher oder engagierte Kümmerer auszuzeichnen. Belohnt werden sollen sie mit dem Ehrenamtspreis 2024.

Diese besondere Auszeichnung wird bereits seit 2007 Jahr für Jahr an besondere Menschen, für außergewöhnliche Initiativen aus der Region vergeben. Lediglich in der ersten Pandemiephase der Coronazeit gab es einmal keine Preisverleihung. Bei den Ehrenamtspreis-Partnern weiß man eben um die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements.

Erst recht in Zeiten, in denen es (leider nicht nur gefühlt) immer schwieriger wird, Menschen dafür zu gewinnen, sich ohne direkten eigenen Gewinn für andere, für die Gemeinschaft einzubringen.

Bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach gab es daher auch keinerlei Zweifel daran, dass man den Ehrenamtspreis, besser: die Ehrenamtspreise auch dieses Jahr wieder an verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger verleihen will. "Natürlich beraten wir uns über Projekte, Aktionen und Themen konstruktiv und manchmal auch kontrovers", berichtet Dr. Frank Zundel über den Austausch innerhalb der Bürgerstiftung: "Aber wenn es um den Ehrenamtspreis geht, sind alle auf einer Linie, da herrscht absolute Einigkeit", so der Vorsitzende weiter.

Und für das Ansinnen, ehrenamtliches Engagement in besonderer Form zu würdigen, hat man ebenso vertraute wie neue Partner: Allen voran den Rotary-Club Mosbach-Buchen, der seit vielen Jahren mit der Bürgerstiftung gemeinsame Sache für die gute Sache macht. So wählen die Club-Verantwortlichen auch diesmal einen Preisträger oder eine Preisträgerin für den "Rotary-Sonderpreis für besonderes soziales Engagement". Dotiert ist diese Auszeichnung mit 3000 Euro.

Für die jungen Ehrenamtlichen gibt es dieses Mal eine Neuerung: Denn mit im Ehrenamtspreis-Boot sitzt nun auch der Serviceclub RT 33. Und der wiederum lobt den "Jugend-Sonderpreis des Round Table" aus, der mit einem Geldbetrag in Höhe von Euro 2000 verbunden ist.

Über die Vergabe dieser Auszeichnung dürfen die Leserinnen und Leser der RNZ ebenso abstimmen wie über die "klassischen" drei Ehrenamtspreise der Bürgerstiftung selbst. Die sind wie gehabt mit 3000 (1. Preis), 2000 (2. Preis) und 1000 Euro (3. Preis) dotiert. Auf alle Preisträgerinnen und/oder Preisträger wartet natürlich auch wieder die Ehrenamtspreis-Stele, von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele zeitlos elegant gestaltet.

Vorgeschlagen werden können grundsätzlich alle Ehrenamtlichen aus allen Bereichen des Lebens, ganz gleich, in welchem Bereich sie sich unentgeltlich für die Gesellschaft einbringen. In der jeweiligen Bewerbung sollten die ehrenamtliche Tätigkeit des Kandidaten kurz beschrieben und eine Kontaktadresse für Nachfragen hinterlassen werden. Für Vorschläge zum Jugend-Sonderpreis ist ein Engagement für Kinder und/oder Jugendliche die Grundlage, auch laufende, jüngst abgeschlossene oder in Planung befindliche Projekte/Vorhaben können hier eingebracht werden.

Unter allen eingegangenen Vorschlägen wählt eine Jury dann maximal fünf (Ehrenamtspreis) bzw. maximal drei (Jugend-Sonderpreis) Bewerbungen aus, für die in der Folge über die verschiedenen Kanäle der RNZ abgestimmt werden. Erstmals wird neben dem klassischen Anruf und der E-Mail zur Stimmabgabe auch ein gesondertes Voting-Portal auf rnz.de nutzbar sein. Details dazu folgen zeitnah vor der Abstimmung.

Vorschläge für den Ehrenamtspreis können ab sofort eingereicht werden. Nach Bewerbungsschluss folgt die Auswahl der Jury, die Finalvorschläge werden in der RNZ vorgestellt. Zehn Tage lang ist dann das Voting offen. "Ich bin einmal mehr sehr gespannt, welche Vorschläge uns erreichen", sagt Patricia Spitzer, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Und ihr Vorstandskollege Michael Keilbach ergänzt schmunzelnd: "Wenn uns am Ende die Auswahl richtig schwerfällt, dann wäre das auch nicht schlimm."

Info: Bewerbungen für den Ehrenamtspreis bzw. den Jugend-Sonderpreis 2024 bitte mit Kurzbeschreibung des Engagements oder Projekts per E-Mail an info@buergerstiftung-mosbach.de. Weitere Informationen gibt es bei Bedarf auch unter Telefon: 06261.8465436.