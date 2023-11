Mosbach. (RNZ/pm) Der Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wirkt sich auch auf den Zugverkehr in der Region aus. Der 20-stündige Warnstreik der GDL dauert bis Donnerstagsabend, 18 Uhr, an. Betroffen sind von den Arbeitsniederlegungen auch die S- und Regionalbahnverbindungen in der Region; die allermeisten Züge verkehren nicht.

Die Bahn schreibt von "massiven Beeinträchtigungen" und empfiehlt, sich individuell in den digitalen Reiseauskunftsmedien sowie unter bahn.de/aktuell zu informieren.

Komplett eingestellt ist während des Streiks laut Auskunft des Betreiberunternehmens AVG auch die Stadtbahnlinie S 41 (von/nach Mosbach). Die Fahrtausfälle werden jeweils in die Online-Auskunftssysteme eingepflegt, der Meldungsticker unter www.avg.info werde stets aktualisiert. Auch nach Ablauf des Warnstreiks müsse mit Verzögerungen gerechnet werden.