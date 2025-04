Region Eberbach. (pm/red) Der Countdown läuft: Am Samstag, 5. April, startet der NaTourBus in die neue Saison. Das teilte die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mit.

Bis einschließlich 26. Oktober verkehrt der Bus an allen Wochenenden und hessischen Feiertagen sowie am 30. Mai und 20. Juni im Zweistundentakt zwischen Eberbach, Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Amorbach und Miltenberg am Main - den charakteristischen Fahrradanhänger zur kostenlosen Radmitnahme immer im Schlepptau. Der Zustieg mit dem Fahrrad wird jedoch, wie bereits in den Vorjahren, nur an den nachfolgenden Haltestellen möglich sein:

> Linie 40N: Miltenberg "Bahnhof", Amorbach "B 47", Eulbach "Schloß" und Michelstadt "Bahnhof"

> Linie 50N: Eberbach "Bahnhof", Gammelsbach "Post", "Sensbacher Höhe", Beerfelden "Bikepark" und "Bahnhof", Hetzbach "Bahnhof", Erbach "Bahnhof" und Michelstadt "Bahnhof"

Info: Neben dem NaTourBus starten zeitgleich auch der Nibelungen- und NeO-Bus: Der NibelungenBus pendelt als Linie 665E im südlichen Odenwaldkreis zwischen Bensheim, Lindenfels, Reichelsheim und Erbach. Der NeO-Bus verbindet Amorbach, Kirchzell, Mudau und Eberbach.