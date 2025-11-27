Region Eberbach. (alr) Bald ist es soweit: Der erste Advent steht vor der Tür und die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten. Wo und wann welche Weihnachts- oder Adventsmärkte in der Region stattfinden, haben wir in einer kleinen Übersicht zusammengefasst.

Eberbach

> Auf dem Neuen Markt wird es ab Freitag weihnachtlich. Vom 28. bis 30. November sind die Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Weihnachtsmarkt eingeladen. Los geht es am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

> Am zweiten und vierten Adventswochenende, 5. und 6. Dezember sowie 19. und 20. Dezember, findet der Adventszauber der Eberbacher Werbegemeinschaft auf dem Lindenplatz statt. Freitags öffnet der Mark jeweils um 14 Uhr, an den Samstagen bereits um 10 Uhr.

> Beim Ad(e)vent verwandelt sich der Lindenplatz am Samstag, 13. Dezember, zu einem Weihnachtswald. Traditionell verkauft der Lions Club dann Weihnachtsbäume.

> Wer nach dem Advent noch nicht genug hat, kann sich aufs vierte Eberbacher Winterdorf freuen. In der Zeit vom 8. bis zum 25. Januar öffnen die Buden auf dem Neuen Markt donnerstags bis sonntags jeweils von 12 bis 21 Uhr ihre Klappen. Außerdem sind Livemusik und verschiedene Aktionen geplant.

Hirschhorn

> Der Hirschhorner Advent wird an allen vier Adventsfreitagen jeweils ab 18 Uhr vor dem Langbein Museum gefeiert. Neben Glühwein gibt es auch das traditionelle Weihnachtssingen, musikalisch unterstützt von der Katholischen Kirchenmusik.

> Am ersten Adventswochenende, 29. und 30. November, jeweils um 13 Uhr wird der Innenhof der Burg Hirschhorn wieder in weihnachtlichem Flair erstrahlen. Zum dritten Mal findet dort die Burgweihnacht statt.

Nachbarn

> Zur Weihnachtlichen Vorfreude lädt der kleine Markt in Heddesbach am Samstag, 29. November, ab 17 Uhr beim Elfnerhaus am Kirchplatz zum Verweilen ein. Gegen 17.30 Uhr wird der Nikolaus erwartet.

> Der Hetzbacher Weihnachtsmarkt wird findet am kommenden Wochenende, 29. bis 30. November, jeweils von 17 bis 22 Uhr im Elfengrund (Erbacher Straße 32) statt.

> Die letzten zwei Weihnachtsmärkte in Oberzent sind am 20. Dezember ab 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kortelshütte (Wehrstraße 5) und am 21. Dezember, auch ab 15 Uhr, in der Dorfmitte Hesselbach (Limesstraße 13)