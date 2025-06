Merchingen. (F) Merchingen steht am Pfingstwochenende von Samstag, 7., bis Dienstag, 10. Juni, ganz im Zeichen seines traditionellen Pfingstmarkts, der bereits zum 455. Mal rund um das historische Merchinger Schloss stattfindet.

Die Besucher des Marktes können sich wie immer auf ein abwechslungsreiches Programm mit Vergnügungspark, Marktbetrieb und flotter Unterhaltungsmusik freuen, welches vom Festausschuss unter Leitung Anne-Katrin Kämmer zusammen mit den örtlichen Vereinen organisiert wurde.

Zudem findet am Nachmittag des Pfingstdienstags ein großes Bewegungsfest auf der "Alla hopp!"-Anlage anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Dietmar-Hopp-Stiftung statt.

Die "Marktfreyheit" wird auch in diesem Jahr in Ehren gehalten, denn das Marktrecht wurde im Jahre 1570 von Kaiser Maximilian verliehen, der sich sehr freigiebig mit der Verleihung von Stadtrechten oder Marktkonzessionen für kleinere Orte zeigte.

Das kaiserliche Genehmigungsschreiben lautete: "Es ist die hochadeliche Eigenthums-Herrschaft zu Merchingen von kaiserl. und königl. Majestät priviligirt, jährlich einen Markt in diesem Flecken zu halten und solchen nach ihrem Belieben auf Tag und Zeit zu bestellen und allemahl durch den Schultheißen und bürgerlichen Wächter mit Gewehr bewachen zu lassen."

Dieser Markt kam früher für die gesamte Gegend einem Winterschlussverkauf gleich. Bis zur Jahrhundertwende und darüber hinaus bis in die 90er Jahre versorgte sich der Bauer auf diesem Markt mit allem Notwendigen, angefangen vom Taschenmesser, über Strohhut, Arbeitshose und Rechen, Kälberstrick und Kuhkette. Für die Geschäftswelt und die Gemeinde waren das wichtige Tage. Dieser Pfingstmarkt bedeutete also ein wirtschaftliches Ereignis.

Merchingen war zudem ein wichtiger Handelsplatz. Hier kreuzten drei Handelsstraßen, eine zwischen Maingebiet und Hohenlohe. Die andere leitete Waren von Frankreich nach Nürnberg.

Schließlich führte die "Sachsenstraße" von Wittstadt kommend an Hüngheim und Merchingen vorbei weiter nach Stuttgart und die Schweiz. So fanden sich zu jedem Markt ein Großteil von Kaufleuten ein, die "feilhielten", und Kauflustige, die fleißig ihre Geldbörsen öffneten.

Der Bauer erstand auf dem Pfingstmarkt seine persönlichen und beruflichen Bedürfnisse für das ganze Jahr. Der Händler machte sein Geschäft und beide saßen dann noch lange bei einem ausgiebigen Vesper und guten Tropfen beisammen. Es fehlte schon zu früheren Zeiten beim Markttreiben keineswegs an froher Heiterkeit und es wurde das Tanzbein geschwungen.

Die Eröffnung des Festes mit Vergnügungspark ist am Pfingstsamstag ab 14 mit Biergarten, Grillwagen sowie Getränkeständen im Schlosshof. Am Abend findet ab 20 Uhr eine Plattenparty statt. Der Pfingstsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche.

Ab 11 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung des "455. Merchinger Pfingstmarktes" im Biergarten mit Bieranstich und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Merchingen. Von 14 bis 18 Uhr gibt es einen Flohmarkt. Kaffee und Kuchen wird von 14 bis 16 Uhr im Schlosssaal angeboten. Ab 20 Uhr spielt die Musikband "Springheel Jack".

Am Pfingstmontag öffnet ab 11.30 Uhr der Vergnügungspark mit Biergarten und Bewirtung im Schloss mit verschiedenen Speisen. Von 14 bis 16 Uhr wird Kaffee und Kuchen im Schloss angeboten.

Ab 10 Uhr beginnt der Flohmarkt auf dem Lindenplatz, und die Marktstände öffnen. Dort gibt es Hofprodukte, Kunsthandwerk und Geschenkartikel. Eine große Schlepper– und Oldtimerausstellung ist ebenfalls zu sehen. Das Kinderprogramm beinhaltet die Ausstellung "Lernort Natur" der Kreisjägervereinigung Buchen.

Der traditionelle Markttag ist am Dienstag nach Pfingsten. Um 11.30 Uhr öffnet der Vergnügungspark mit Biergarten und Bewirtung im Schloss. Um 12 Uhr findet im Schloss ein "Pfingstmarkt Empfang" statt, eine öffentliche Veranstaltung zum Mittagstisch.

Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen auf der "Alla hopp!"-Anlage, wo von 14 bis 17 Uhr ein Bewegungsfest zum 30-jährigen Bestehen der Dietmar-Hopp-Stiftung stattfinden wird. Zum Festausklang spielt schließlich ab 17.30 Uhr der Musikverein Merchingen.