Ravenstein. (F) Zur Gemeinderatssitzung begrüßte Bürgermeister Ralf Killian am Donnerstagabend eine stattliche Anzahl interessierter Zuhörer im Schlosssaal in Merchingen.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Quartiersentwicklung in Merchingen. Wie Bürgermeister Killian sagte, habe man eine Anfrage vorliegen, auf zwei Grundstücken in der Nähe des Rathauses eine Senioreneinrichtung mit betreutem Wohnen und Tagespflege zu bauen. Der Ortschaftsrat von Merchingen wurde bei diesem Punkt bereits angehört.

Damit hier weitere Planungen erfolgen können, sei vom Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss zur Veräußerung der beiden Grundstücke zu treffen. Nach kurzer Aussprache stimmte der Gemeinderat dem Verkauf der beiden Grundstücke für die Quartiersentwicklung mit dem Zusatz "Vorrangig für betreutes Wohnen und Tagespflege" zu.

Die im kommenden Jahr 2024 stattfindende Gemeinderatswahl wirft bereits ihre Schatten voraus. Sie wird bisher in Ravenstein in Form der unechten Teilortswahl durchgeführt. Bei der Bestimmung der auf die einzelnen Wohnbezirke entfallenden Anzahl der Sitze sind gemäß der Gemeindeordnung die örtlichen Verhältnisse und der Bevölkerungsanteil zu berücksichtigen. Für die Kommunalwahlen 2024 sind die Einwohnerzahlen mit Stand vom 30. September 2022 maßgebend. In Ravenstein waren es laut dem statistischen Bundesamt 2951.

In der Hauptsatzung der Stadt Ravenstein vom 17. September 2020 wurde die Zahl der Gemeinderäte auf 14 festgelegt. Die jetzige aktuelle Sitzverteilung bringe die wenigsten Abweichungen. Der Gemeinderat sprach sich eindeutig für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl mit 14 Sitzen aus, was für die Bevölkerung das gerechteste Wahlsystem sei. Die Sitzverteilung ist wie folgt: Ballenberg 2, Erlenbach 2, Hüngheim 2, Merchingen 4, Oberwittstadt 3 und Unterwittstadt 1. Eine Änderung der Hauptsatzung sei nicht erforderlich.

Durch das vorzeitige Ausscheiden des bisherigen Ortsvorstehers in Hüngheim wurde die Wahl eines neuen Ortsvorstehers erforderlich. Da der bisherige erste Stellvertreter zur Wahl steht, sei auch die Neuwahl eines Stellvertreters erforderlich, sagte Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn. Bisher hatte der Ortsvorsteher einen ersten und einen zweiten Stellvertreter. Mit Beschluss vom 9. Februar gibt es künftig nur noch einen Stellvertreter.

Der Ortschaftsrat Hüngheim hatte sich auf Erik Longin als neuen Ortsvorsteher und seinen Stellvertreter Armin Müller verständigt. In offener Abstimmung stimmte der Gemeinderat den beiden Vorschlägen einmütig zu. Gleich im Anschluss an die Wahl wurde Erik Longin von Bürgermeister Killian vereidigt, und ihm wurde die Ernennungsurkunde zum Ehrenbeamten auf Zeit übergeben.