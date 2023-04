Mosbach. (stm) Das Radverkehrskonzept für die Stadt Mosbach wird derzeit fortgeschrieben. Als wichtiger Punkt steht nun die Beteiligung der Öffentlichkeit an. Hierzu findet am Samstag, 22. April, um 10 Uhr im unteren Rathaussaal eine Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, teilzunehmen.

Das erste Radverkehrskonzept der Stadt wurde 2009 von der Verkehrsplanungsgemeinschaft PGV-Alrutz aus Hannover erstellt. In den vergangenen Jahren hat die Stadt eine Reihe von darin vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt. Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung haben allerdings die Notwendigkeit zur Aktualisierung des Konzepts gesehen.

Gerade im Hinblick auf Veränderungen im Radverkehr durch E-Bikes beziehungsweise Pedelecs will man weitere Überlegungen anstellen.

Ein Arbeitskreis hat bereits mit der Stadtverwaltung und dem beauftragten Planungsbüro die wesentlichen Probleme und wichtigsten Fragestellungen diskutiert. Die aus dem Arbeitskreis resultierenden Erkenntnisse sind in die bisher erstellten Unterlagen eingeflossen. Auch die vielen Meldungen und Anregungen aus der Meldeplattform "Radar" während der Aktion Stadtradeln sind geprüft und bewertet worden.

In der Veranstaltung am 22. April werden die bisher erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion im Plenum und in Einzelgesprächen.