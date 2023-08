Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Lautes Gehämmer. Sprühende Funken beim Flexen tonnenschwerer Stahlteile, die ein riesiger Deckenkran hoch oben quer durch die Halle transportiert. Das unverkennbare Knistern und Knacken der Schweißbrenner gepaart mit dem Gewusel von Elektrikern und Ingenieuren, die den riesigen Stahlkolossen von Gmeinder Lokomotiven in Mosbach nach und nach das Leben einhauchen.

All das erlebten die 20 Teilnehmenden der RNZ-Sommertour am Mittwoch – nicht. "Wir haben den Termin extra auf den Nachmittag gelegt, die Produktion ist für heute schon beendet, damit wir uns die Fertigung ganz in Ruhe und ohne Verletzungsgefahr anschauen können", begrüßte Werksleiter Michael Süßmann die gespannten Besucher.

Was folgte, waren dreieinhalb Stunden voller einmaliger Einblicke, zahlreicher Fragen und Antworten sowie einer kurzen, aber umso spannenderen Fahrt in einer 80 Tonnen schweren Spezialanfertigung. Drittklässler Emil durfte im Führerhaus sogar das Bremsen übernehmen, aber dazu später mehr.

Los ging’s vor dem Fernseher

Zum Einstieg führte Projektleiter Philipp Weber die RNZ-Leser anhand einer mit Fotos, Grafiken und Infos vollgepackten Präsentation durch 110 Jahre Firmengeschichte. 1913 legten August Steinmetz und Anton Gmeinder den Grundstein für mittlerweile mehr als 5000 in Mosbach gefertigte Rangier- und Arbeitslokomotiven, Schmalspurloks und Sonderlokomotiven – immer öfter auch mit leistungsstarkem Hybrid- und E-Antrieb. Als die erste Diesellokomotive Deutschlands 1921 die Werkshalle in Mosbach verließ, war an die heutige Technik noch lange nicht zu denken.

Seit 2012 ist die Gmeinder Lokomotiven GmbH der Zagro Group eingegliedert. Die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mosbach übernehmen nicht nur Konfiguration, Konstruktion und Fertigung von Einzelstücken und kleinen Serien. Auch die Modernisierung seit Jahrzehnten etwa in Stahlwerken und Chemiekonzernen schuftenden Zugmaschinen bietet Gmeinder Lokomotiven an.

Besonders stolz ist man auf 15 Führerstände, die man in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn gebaut hat. Wenn es in einem Tunnel zu einem Brand kommen sollte, bringen die Loks einen der insgesamt sieben in ganzen Deutschland stationierten Rettungszüge zum Einsatzort.

"Im Gegensatz zu allen anderen Loks müssen sie gerade in Extremsituationen einwandfrei funktionieren. Der Antrieb muss auch bei starker Rauchentwicklung und Hitze weiter laufen, ohne Wenn und Aber", schilderte Werksleiter Michael Süßmann die Besonderheiten, von denen sich die Besucher bei einem kurzen Filmausschnitt überzeugen konnten.

Die D60 hat knapp 1000 PS hat das dreiachsige Kraftpaket unter der Haube. „Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h, dafür aber mit ordentlich Drehmoment“, erklärte Karlheinz Hautzinger den Besuchern. Foto: cao

Die Lackiererei ist nigelnagelneu

Viel Detailwissen bewiesen Serviceleiter Karlheinz Hautzinger und Werksleiter Michael Süßmann beim anschließenden Rundgang durch die Produktionshallen. Angefangen bei Gewicht, Leistung und Kosten der Lokomotiven, bis hin zur genauen Funktion der pneumatischen Bremse (in jeder Lok gibt es mehrere verschiedene Bremsmechanismen), hatten die RNZ-Leser Dutzende Fragen parat.

Nur 18 Monate brauchen die Spezialisten bei Gmeinder Lokomotiven von der Konfiguration bis zur Auslieferung der fertigen Zugmaschine. Doch zunehmende Lieferengpässe stellen den Zeitplan vor immer größere Herausforderungen. "Aktuell dauert es 15 Monate, bis ein bestellter Motor bei uns ankommt", berichtete Hautzinger. Deutsche Hersteller hätten sich komplett aus dem Bereich zurückgezogen, "aktuell bieten nur Caterpillar und Skania die von uns benötigte Leistung mit Euro-5-Abgasnorm an", so der Serviceleiter.

Für eine Beschleunigung des Betriebsablaufs sorgt dagegen die nigelnagelneue Lackiererei. "Heute in Dienst genommen", betonte Süßmann stolz. Mit 17 Metern länge und der Kapazität für die Reinigung von 20.000 Kubikmetern Luft pro Stunde eine Hightech-Investition.

Wie schwierig es denn sei, geeignetes Fachpersonal zu finden, wollte eine Besucherin wissen. "Das wird immer schwerer. Am allerdringendsten suchen wir Industrieelektriker, die sind nur sehr schwer zu finden", antwortete Süßmann.

Alle Einsteigen bitte

Dann wurden die Besucher in drei Gruppen aufgeteilt, standen doch gleich vier brandneue Lokomotiven zur Ansicht bereit. Neben und in den zwei Sonderlokomotiven für die Hamburger Hochbahn erläuterte Projektleiter und Ingenieur Dr. Stefan Haag u. a. die Besonderheiten der Leichtbauweise. Im Führerhaus in der Mitte gibt es gleich zwei Bedienpulte, je nachdem, in welche Richtung man beim Fahren schauen möchte – wobei das auch per Fernsteuerung von draußen möglich ist.

Während ein paar Hundert Meter weiter Karlheinz Hautzinger das Innenleben einer dreiachsigen D 60 mit knapp 1000 PS näher brachte, lud Alexander Gebhardt zu einer Probefahrt in einer 80 Tonnen schweren DE 75 ein, deren Fahrmotoren für ordentlich Anschub sorgten. Nur elf Minuten dauert es, bis die Akkus der Hybridlok aufgeladen sind. "Wir machen das schließlich auch mit bis zu 500 Ampere", so Gebhardt, der jede Zugmaschine vor der Auslieferung noch einmal auf Herz und Nieren testet.

Erst etwas schüchtern, aber dann schnell breit grinsend, nahm der angehende Drittklässler Emil die Einladung Gebhardts an, ihm bei der Fahrt über die Teststrecke zu unterstützen. Natürlich durfte der Junge auf dem Lokführer-Sitz Platz nehmen, während sein erfahrener Kollege dahinter alles im Blick behielt. Nach einer kurzen Einweisung gelang es Emil durch eine kleine Handbewegung mit Bravour, den Stahlkoloss ganz sanft zum Stillstand zu bringen.

Überraschendes Finale

Ort des Geschehens

Zum Abschluss der Tour warteten nicht nur Butterbrezeln, Getränke und Stofftaschen mit allerlei Andenken an den Besuch bei Gmeinder Lokomotiven auf die Gäste. Auch ein kleines Quiz mit elf Schätzfragen hatte Werksleiter Michael Süßmann vorbereitet. Wie breit ein Gleis ist, wie viele Kilometer der längste Güterzug der Welt misst und in welcher Höhe die Tibet-Bahn verkehrt, mussten die RNZ-Leser erraten. Die besten fünf wurden mit je einer Flasche Wein belohnt.