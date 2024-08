Von Janek Mayer

Hardheim. Frisch eingekleidet in das Krankenhaus-Grün, mit Mundschutz und Haube für das Haar, rollt Andrea Haaf aus Wagenschwend auf ihrer Liege gen Operationssaal. Anästhesiepfleger Stefan Thum erklärt ihr ausführlich und geduldig, was gerade passiert und wie es weitergeht, während er sie behutsam in den ersten der beiden OP-Säle des Hardheimer Krankenhauses schiebt.

Doch mit der Blickrichtung auf die Decke beschränkt, fordert sogar die langsame Bewegung in ungewohnter Lage ihren Tribut: Unter der Hochleistungs-OP-Lampe angekommen, muss sich Andrea Haaf kurz aufrichten, sich neu orientieren. Dabei blickt sie in die maskierten Gesichter von neun weiteren RNZ-Lesern, die mit ihr an der Sommertour im Hardheimer Krankenhaus teilnehmen. Haaf hatte sich spontan bereit erklärt, den Weg eines Patienten von der Vorbereitung bis zum eigentlichen Eingriff zu veranschaulichen.

Den seltenen Einblick in sein Innerstes kann das Hardheimer Krankenhaus nur gewähren, weil es mit Belegärzten in den Fachrichtungen Chirurgie und Orthopädie, Innere Medizin und Gynäkologie kooperiert und deshalb in der Urlaubszeit seine OP-Säle planbar schließt – normalerweise für ohnehin anstehende Wartungsarbeiten und eine Grundreinigung, diesmal zusätzlich für eine Station der RNZ-Sommertour.

Gleich drei Fachleute in ihrem jeweiligen Metier bietet der Krankenhausverband für die exklusive Führung hinter die Kulissen seines Flaggschiffs auf: den stellvertretenden Verwaltungsleiter Christian Seitz, OP-Leiterin Martina Bund und den bereits erwähnten leitenden Anästhesiepfleger Stefan Thum.

Von ihnen erfahren die Teilnehmer, wer die eigentliche Macht im OP hat, wie TV-Serien die Rolle des Chirurgen für zusätzliche Dramaturgie übertreiben und warum das Hardheimer Krankenhaus mit ganz anderen Problemen als dem Pflegenotstand zu kämpfen hat.

Ohne große Umschweife führen Seitz, Bund und Thum die zehn RNZ-Leser in die Umkleiden: Denn den OP-Bereich darf nur betreten, wer sich seiner Straßenkleidung entledigt hat. Die Teilnehmer der Sommertour erwartet aber nicht etwa ein hinten offenes "Engelshemdle", wie es Thum schmunzelnd nennt, sondern Kleidung, wie sie das Personal trägt. Nachteil: "Jetzt sehen wir alle gleich aus."

Bei zehn bis 15 OP-Sälen einer Uni-Klinik wie Würzburg, in der Thum 20 Jahre lang gearbeitet hat, wirke das für einen Patienten schnell wie ein Ameisenhaufen. "Aber glauben Sie mir: Den Chefarzt erkennen Sie auch in Grün – allein an seinem Standing." In Hardheim geht es da übersichtlicher zu, den Operateur kennen Patienten immer schon von ihrem Vorgespräch. Trotzdem übernimmt Thum als Anästhesiepfleger gerne die Rolle, dem Patienten "das Händchen zu halten".

Mythen entzaubert

Dazu gehört für ihn Aufklärung darüber, dass zum Beispiel die regelmäßig kursierenden Geschichten über Amputationen am falschen Bein vor allem ins Reich der Märchen gehören. "Hier im Krankenhaus verifizieren wir alles immer doppelt und dreifach", erläutert Christian Seitz. Als Anästhesiepfleger liegt es Stefan Thum vor allem am Herzen, seinen Patienten allzu große Ängste vor der Narkose zu nehmen. "Da sind zwei Leute an Ihrem Kopf, die nur schauen, wie es Ihnen geht."

Mit seinen Ausführungen entzaubert er dann (leider) auch typische Szenen aus Krankenhausserien, in denen der Chefarzt im Fall von Komplikationen sämtliche Entscheidungen trifft. "In echt fokussiert sich der Chirurg wirklich nur auf sein Ding. Er muss sich nicht darum kümmern, dass da Blut oder irgendwelche Medikamente und Infusionsmittel ,reingeschüttet‘ werden."

Und den Allmachtsfantasien mancher Chefärzte – seine Hardheimer Kollegen sind nicht gemeint – erteilt Thum ohnehin einen Dämpfer: "Die OP-Schwester hat die wahre Macht über den OP. Sie weiß, wie jeder Eingriff vom Anfang bis zum Ende geht."

Dabei greifen sie und die Ärzte auf modernstes Equipment zurück, das laut Christian Seitz – zuständig für die Finanzen des Krankenhauses – allerdings seinen Preis hat. Allein die Wartungskosten pro OP-Saal summieren sich jährlich auf mehr als 100.000 Euro. "Und da haben wir noch keinen einzigen Patienten operiert", erklärt er.

An manchen Tagen kommen seine Operateure auf acht oder neun Eingriffe pro Tag und Saal – mit einem entsprechend hohen Materialverschleiß. Etwa acht der kiloschweren Equipment-Container, die steriles OP-Werkzeug enthalten, verbraucht ein Team bei jedem Eingriff (rundes Foto). Dazu kommen noch jede Menge Einmalmaterial, das letztlich Berge von Müll produziert.

Bezahlbare Alternativen gibt es kaum: Die nötigen Zertifizierungen für eine Reinigung des Equipments sind teuer – und aufgrund der hohen Auflagen mit einem Risiko verbunden: "Einmal im Jahr kommt die junge Dame vom Regierungspräsidium, die schon die Uni-Klinik in Mannheim zugemacht hat, zu uns. Dann stehen wir alle Gewehr bei Fuß", scherzt Thum. Dank Einmalmaterialien und der ausgelagerten Sterilisation – die übernimmt das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim – sieht man dem Besuch aus Karlsruhe in Hardheim aber recht entspannt entgegen.

Genau so befreit können Patienten laut Stefan Thum für Routine-OPs an Hüfte und Knie ins Hardheimer Krankenhaus kommen – dank Anästhesie, deren Geburtsstunde zusammen mit Erfindungen wie dem Pulsoxymeter den Höhenflug der Chirurgie erst ermöglichte. "Es sieht zwar immer lustig aus in den Western, wenn jemand vor einer OP eine Flasche Whisky trinkt, aber die Amputation selbst war dann trotzdem eine Schreierei", verweist der Pfleger auf vergangene Zeiten, die sich wohl niemand zurückwünscht. "Heute gibt es immer mehr Hilfsmittel, die uns im OP das Leben erleichtern."

In zahlreichen weiteren Anekdoten beleuchten Thum und Bund ebenso die Entwicklung von der einst martialischen hin zur nun minimalinvasiven Hüftoperation, den perfekt choreografierten Tanz im OP-Saal, um ja den sterilen Bereich nicht zu kontaminieren, schweißtreibende Stunden in schweren Bleischürzen, um sich vor der radioaktiven Röntgenstrahlung zu schützen, und Entwicklungen in der Krankenhauslandschaft, für die Thum seinen Arbeitgeber bestens vorbereitet sieht: "Die ambulante Geschichte ist eines unserer Steckenpferde: Die Patienten kommen frühs rein und gehen abends wieder nach Hause." Der Pfleger vermutet, dass der Trend weiter in diese Richtung geht.

"Die Schere geht weiter auseinander"

Doch längst nicht alles ist eitel Sonnenschein im Hardheimer Krankenhaus, wie der stellvertretende Verwaltungsleiter offen zugibt: "Wir schreiben wie fast alle Krankenhäuser rote Zahlen." Ein besonders großes Loch im Haushalt hinterlassen dabei überfällige Nachzahlungen: Die Krankenkassen schulden dem Hardheimer Krankenhaus einen Millionenbetrag, der weiter auf sich warten lässt.

Stefan Thum richtet den Blick auf einen weiteren Missstand: "Der Ertrag pro Operation ist seit Jahren relativ gleichbleibend", sagt er. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben für Materialien, Wartungen und Zertifizierungen – ohne Aussicht auf eine Verlangsamung. "Die Schere geht einfach immer weiter auseinander. Deshalb sind wir schlicht und ergreifend unterfinanziert."

Eine weitere Herausforderung spricht Christian Seitz an: "Wir haben eine ganz schlechte Ausgangsposition, um Ärzte davon zu überzeugen, sich auf dem Land selbstständig zu machen." Als Ursache nennt Seitz die Politik mit ihrer auf sich warten lassenden Krankenhausstrukturreform, die für Verunsicherung bei Ärzten und Krankenhäusern sorgt. Immerhin: "Alle reden über den Pflegenotstand.

hardheiDen spüren wir hier tatsächlich wenig oder gar nicht." Fluktuationen gebe es kaum, so Seitz. Das Arbeitsklima im beschaulichen Hardheim scheint zu passen. Das können die RNZ-Leser am Ende der Führung nur bestätigen. Der Rundgang klingt für sie mit einer leckeren Mahlzeit aus der hauseigenen Küche aus: Bei Lachsfilet oder zartem Rindfleisch in Meerrettich diskutieren sie noch über kuriose Blüten, die die politischen Entscheidungen bei den kleineren Krankenhäusern in der Region treiben.