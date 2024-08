Von Heiko Schattauer

Dallau. Wer ab und an und einigermaßen aufmerksam auf deutschen oder europäischen Autobahnen unterwegs ist, der weiß, was ein Silofahrzeug ist. Und hat dann in der Regel auch festgestellt, dass die meisten dieser Fahrzeuge einen recht vertrauten Schriftzug tragen. Denn mit der Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH sitzt einer der führenden Hersteller von Silofahrzeugen und -aufbauten in Europa seit vielen Jahrzehnten in Dallau.

Wie aber so ein Spezialfahrzeug, in dem die verschiedensten Schüttgüter und Stoffe erstaunlich viel Raum zum sicheren und sauberen Transport finden, konstruiert und produziert wird, das wissen nur die allerwenigsten. Für die Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung öffneten die Verantwortlichen des Traditionsunternehmens, das seit mehr als 152 Jahren als Familienbetrieb geführt wird, exklusiv die Türen und Tore auf dem weitläufigen Betriebsgelände im Elztaler Ortsteil. Und gewährten dabei Einblicke, die nicht jeder so erwartet hätte – und die umso mehr Eindruck hinterließen.

Ganz viel Hand-Werk

Dabei skizzierten Ralf Kunzmann, seit fast 37 Jahren bei Spitzer und inzwischen für das Qualitätsmanagement zuständig, und Marco Konrath (Leiter Service und Reparatur) den stattlichen Weg von der schlichten Aluplatte bis zum fertigen Großraum-Silofahrzeug mit den Sommertourern. Was ansonsten mindestens zehn bis zwölf Wochen dauert, erlebten die besonderen Gäste hautnah und authentisch in einem 90-Minuten-Produktions-Schnelldurchlauf. "Das war wirklich sehr eindrucksvoll", würdigte nach der Punktlandung am zur Abholung parat stehenden Premium-Auflieger RNZ-Leser Hartmut Landhäußer nicht nur Tempo und Tiefgang der Tour, zu der am Ende auch Firmenchef Eirik Spitzer stieß. Vor allem auch die Handwerkskunst, die zuvor in den Produktionsstätten sicht- und erlebbar geworden war, hatte es dem ehemaligen Maschinenbauer Landhäußer angetan. Damit war er nicht allein, von einem "bleibenden Eindruck" sprachen auch seine Mittourer. "Man macht sich ja von außen kein Bild, was hier drin alles geleistet wird", bekräftigten Brigitte und Günter Öppling aus Hainstadt.

Alles beginnt mit einem Schuss

Doch der Reihe nach: Den Startschuss im nachvollzogenen Produktionsablauf markieren im wahrsten Wortsinn die rund sieben Meter langen, zweieinhalb Meter breiten und gerade mal fünf Millimeter dicken Aluminiumplatten, die eingangs der sogenannten Behälterbau-Halle sauber aufeinandergestapelt auf Verarbeitung warten. Diese werden zu Baubeginn eines Silofahrzeugs gerollt und einmal verschweißt. "Das nennt man dann einen Schuss", erklärt Ralf Kunzmann seinen Zuhörern und deutet auf ein bereits teilweise aufgebautes Fahrzeug, an dem bereits vier Schüsse gesetzt sind. Die charakteristische Form der für Granulat, Futtermittel oder Baustoffe genutzten Transportbehälter wird hier schon deutlich, auch wenn das Fahrzeug noch etlichen Stationen und Hallen zu durchlaufen hat, von etlichen Händen und Maschinen bearbeitet werden wird. Dass die Sommertourer überaus aufmerksam zuhören, liegt auch daran, dass sie sich tatsächlich mitten in der Produktion befinden, um sie herum wird geschweißt, geflext, geschliffen und gehämmert, es ist laut und überaus betriebsam. "Da ist es gut, dass die Produktion nach dem Betriebsurlaub gerade erst wieder angelaufen ist. Ansonsten wär’ es hier drin noch lauter, heißer und voller", erklärt Kunzmann schmunzelnd. Dass die Besucherinnen und Besucher es vergleichsweise entspannt haben, wird an einem anderen Silo im Entstehungsprozess deutlich. Der Kunde hat hier einen Siloanhänger mit mehreren Kammern und Auslässen geordert. Und in diesen Kammern wird ebenfalls eifrig geschweißt, mitsamt dicker Schutzausrüstung und Frischlufthelm. "Gerade im Hochsommer ist das natürlich ein anstrengender Job", räumt Marco Konrath später, als es um die Mitarbeitergewinnung geht, offen ein. Überhaupt sei das Alu-Schweißen eine diffizile Angelegenheit, nicht mit dem "normalen" Schweißen zu vergleichen, und schon gar nicht von heute auf morgen zu erlernen, verdeutlichen Konrath und Kunzmann. Eingehend gecheckt und schließlich auch für sauber und gut befunden werden die Schweißnähte von einigen Sommertourern, die selbst im Maschinenbau tätig waren. Diejenigen, die sie anfertigen, lassen sich unterdessen von den Zaungästen nicht stören, es ist schließlich viel zu tun, die Auftragsbücher bei Spitzer sind gefüllt.

"Aktuell haben wir Lieferzeiten von etwa einem Jahr", schildert Ralf Kunzmann, der in mehr als dreieinhalb Jahrzehnten bei Spitzer schon viel gesehen und erlebt hat. Rund 550 Fahrzeuge baut man aktuell pro Jahr in Dallau, wo rund 180 Mitarbeiter beschäftigt sind. Viel mehr sei mit den personellen, logistischen und infrastrukturellen Kapazitäten derzeit auch kaum machbar, so der Qualitätsmanager. Mit den beiden Werken in Ungarn (Pécs) und Frankreich (Fegersheim) kommt man auf eine Gesamtproduktion von 1000 bis 1200 Fahrzeugen.

Mehr geht nicht

Von der Stange ist dabei eigentlich kein einziges. "Wir fertigen jedes Silofahrzeug individuell und nach den Anforderungen unserer Kunden", verdeutlicht Marco Konrath: "Das ist unser Anspruch, das zeichnet uns aus." Limitierende Vorgaben liefert dabei unter anderem die Straßenverkehrsordnung. Das größte Fahrzeug, das Spitzer baut, bewegt sich denn auch unmittelbar an deren Grenzen. Gut 14 Meter lang, knapp vier Meter hoch und ziemlich genau 2,55 Meter breit ist der SK 2789 ZOC. Dank Aluaufbau bringt der (zur einfacheren Entladung) kippbare Sattelanhänger insgesamt gerade mal neun Tonnen Eigengewicht auf die Waage, kann aber sage und schreibe 89 Kubikmeter Transportgut schlucken. Für Stabilität sorgen im Bauch des Silos ein Dutzend akkurat eingearbeiteter Zugstreben. Die Sommertourer dürfen den Kopf rein strecken – und bekommen ein wahrlich außergewöhnliches Raumgefühl.

Da ist selbst Tourteilnehmer Rudolf Ried, der bis zum Eintritt in den Ruhestand 2012 über Jahrzehnte bei Spitzer im Fahrzeugbau tätig war und dem Unternehmen bis heute verbunden ist, "immer wieder begeistert". "Mehr geht nicht", erklärt Ralf Kunzmann, während sich seine Zuhörerinnen und Zuhörer staunend vom Heck in Richtung Auflieger entlang des "Premiumfahrzeugs" bewegen. Bevor sie den Gang in die hauseigene Lackiererei antreten, sehen die Aluriesen ein bisschen wie Raumschiffe aus, mit ein wenig Fantasie zumindest. Und irgendwie sind sie das ja im eigentlichen Wortsinn auch ...

Halle um Halle durchlaufen die Sommertourer in ihren Sicherheitsschuhen, auch ins gut gefüllte Hochregallager oder die Vorratsteilefertigung dürfen sie einen eingehenden Blick werfen. In letztgenanntem darf man sogar direkt beim Schweißen zusehen. Allerdings erst, nachdem Fachkraft Otto Stephan die Kabine des Schweißroboters geschlossen hat. Ist ansonsten Aluminium das dominierende Material, werden hier ausnahmsweise Edelstahlformteile zusammengefügt – die dann später als Ablauf ihren Platz am Heck eines Kipp-Fahrzeugs finden. Das ziert immer auch das prägnante "S", das mit dem Jubiläum zwar eine leichte Überarbeitung erfahren hat. Aber nach wie vor deutlich macht, woher das Fahrzeug stammt, das da vor einem unterwegs ist.

Lange Lebensdauer

Und dass man das Firmenlogo aus Dallau häufig sieht, liegt nicht allein daran, dass Spitzer schon lange (erstmals in den 1950er-Jahren) erfolgreich Silofahrzeuge herstellt und verkauft. Sondern auch daran, dass die rollenden Aluriesen sehr lange halten. "Viel zu lange", wie Ralf Kunzmann augenzwinkernd erklärt, als die Frage auf die Lebensdauer der eigenen Produkte kommt. Dafür sind die natürlich nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Ob der immensen (Hand-)Arbeit und des großen Aufwands, die in die Herstellung einfließen, hätte so mancher Sommertour-Teilnehmer die "Ablösesumme" für die fertigen Fahrzeuge durchaus höher taxiert als sie tatsächlich ist.

Die schiere Größe des Premiummodells wird den RNZ-Leserinnen und Lesern noch einmal deutlich, als man sich zum Abschlussfoto aufstellt. Für das haben Kunzmann, Konrath und Marketingleiterin Tabea Röhrle extra ein Kippfahrzeug des Stammkunden Schmidt aus Heilbronn (mit frischem Service) auf den Hof fahren lassen. Unter dem mächtigen Aufbau des Aluriesen finden alle Sommertourer locker Platz – und ihre Tourguides passen auch noch problemlos dazu.

Enorm beeindruckend

Apropos Größe: "Man fährt ja immer nur vorbei und sieht das so gar nicht, aber die Größe des Betriebs ist schon enorm", lässt Erika Federer nach dem extensiven Rundgang mit den intensiven Einblicken auf dem rund 32.000 qm großen Areal wissen. Erstaunt hat die Neckarburkenerin auch, "wie viele Fahrzeuge hier in Arbeit sind bzw. schon abholbereit auf dem Gelände stehen". Dass man gemeinsam den kompletten Produktionsweg – vom ersten Schuss bis zur Endkontrolle in der Finish-Halle – durchlaufen konnte, hat auch die anderen RNZ-Leserinnen und -Leser begeistert. "Das war alles sehr beeindruckend", fasst Brigitte Öppling am Ende zusammen: "Schön, dass wir das mitmachen konnten."