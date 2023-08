Von Caspar Oesterreich

Bergfeld. Gelbe Warnweste, Schutzbrille, Ohrstöpsel und Besucherausweis. Die Sicherheitsvorschriften für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RNZ-Sommertour bei Resideo waren hoch. "Achten Sie in der laufenden Produktion darauf, wo sie hintreten und was Sie anfassen. Manche Rohlinge sind sehr scharfkantig", warnte Werkleiter Dirk Eschinger die Besucher auf dem Bergfeld nach einer kurzen Begrüßung. "Alles, was Sie in der Gießerei sehen, kann heiß sein – richtig heiß", betonte er. "Finger weg", laute da die Devise. "Fragen Sie bitte zuerst, wenn Sie dort etwas anfassen wollen."

Fragen hatten die 25 RNZ-Sommertourer so einige mitgebracht. Schon bei der einleitenden Präsentation zur Unternehmenshistorie gingen immer wieder die Hände im großen Besprechungsraum nach oben. "Wie ich sehe, haben Sie noch das T 100-Thermostat und die V 100-Heizkörperventile im Portfolio. Da können die gar nicht so schlecht sein, wenn es die immer noch gibt, oder?", wollte etwa Peter Kinzler wissen, der bis Ende 2000 in der Konstruktion bei Honeywell tätig war. "Die sind super", antwortete ihm der Werkleiter.

Fotogalerie: RNZ-Sommertour bei Resideo in Mosbach Previous Next Zahlreiche Eindrücke warteten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RNZ-Sommertour bei Resideo in Mosbach. Fotos Stefan Weindl

Braukmann, Honeywell, Resideo

Vor fast 90 Jahren, 1934, gründete Heinrich Braukmann sein gleichnamiges Unternehmen. Erstaunlich: Noch bevor das Werk in Mosbach 1958 eröffnete, gab es bereits einen Firmennewsletter, wie auf der Zeitachse zur Unternehmensgeschichte zu erfahren war. "1980 übernahm dann der weltweit tätige Honeywell-Konzern das Unternehmen Braukmann. Am 30. Oktober 2018 wiederum wurden mehrere Geschäftsbereiche von Honeywell ausgegründet und in das eigenständige, börsennotierte Unternehmen Resideo überführt", fasste Eschinger die Historie zusammen.

2021 lag der Konzernumsatz von Resideo bei knapp sechs Milliarden Euro. Die 360 Mitarbeiter im Mosbacher Werk steuern pro Jahr mehr als 130 Millionen Euro dazu bei. "Unser Kernbereich ist das Wasser", erklärte der Werkleiter. Von Trinkwasserarmaturen und Rückflussverhinderer über Druckminderer und Mischventile bis hin zu Sicherheitsventilen und Feuerungsreglern umfasst die Mosbacher Produktpalette 2500 Artikel.

Wiedersehen dank RNZ-Tour

Rund eine Handvoll ehemaliger Mitarbeiter hatten das Glück, für die RNZ-Sommertour ausgelost worden zu sein. Wie auch bei den vorangegangenen Touren waren mehr Anmeldungen in der Mosbacher Lokalredaktion eingegangen, als freie Plätze für den Besuch bei Resideo zur Verfügung standen. "Es ist schön, ein paar bekannte Gesichter hier wiederzusehen", sagte Jörg Bender, Bereichsleiter Kunststoff bei Resideo, der sogar seinen ehemaligen Ausbildungsbegleiter unter den Besuchern wiederentdeckte. "23 Jahre haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen", freute sich Bender.

Dass viele Teilnehmenden beruflich im technischen Bereich zu Hause sind bzw. waren, merkte man auch beim Rundgang durch die 16.000 Quadratmeter großen Produktionshallen an vielen Detailfragen zu den Werkzeugmaschinen, Gießverfahren oder zum Stromverbrauch. Etwa 60 bis 70 Prozent der benötigten Energie liefere das werkseigene Blockheizkraftwerk, erklärte Eschinger kurz vor Betreten der stromintensiven Gießerei. Aufgrund der hohen Gaspreise sei man aktuell in der Planung einer Photovoltaikanlage. Auf 20.000 Quadratmetern sollen sich die Solarpaneele ausbreiten. Die nötigen Flächen dafür besitzt Resideo bereits seit Jahren. Dem Unternehmen gehören viele weitere Hektar rund um das Werk.

Viel wird selbst gemacht

Um sich in dem zischenden und laut stampfenden Maschinenpark nicht zu verlieren, teilten sich die Sommertourer in zwei Gruppen auf. Während Jörg Bender den Besuchern zuerst die Feinheiten des Spritzguss-Verfahrens für die benötigen Kunststoffelemente näherbrachte, begann Dirk Eschinger mit seiner Gruppe beim Werkzeugbau. "Hier stellen wir alle Formen, die in der Gießerei gebraucht werden, selbst her", erklärte der Werkleiter. Im Kunststoff-Spritzguss gebe es einen großen Markt für Formen, beim Metallguss nicht. "Und wir wollen da auch nicht zu viel preisgeben."

Interessiert schauten die Besucher durch die Fenster der großen, automatischen Fräsmaschinen, die wassergekühlt auf den Hundertstel-Millimeter genau ihre Arbeit verrichteten. Entlang des Rundgangs hatte man immer wieder kleine Tische aufgebaut, an denen sich die verschiedenen Arbeitsschritte anschaulich und haptisch erklären ließen. Über die große, knapp 140 Kilo schwere Gießform staunten die Besucher ebenso wie über den präsentierten Innenkern aus feinem Quarzsand. "Wir selbst nutzen den Sand nicht noch einmal, verkaufen ihn aber zur weiteren Verwendung weiter", antworte Eschinger auf eine entsprechende Frage.

1000 Grad heißes Messing

Jegliches Messing, das in der Gießerei und Weiterverarbeitung anfällt (Angusstrichter und Steiger), kommt dagegen direkt wieder in die eigenen Öfen. Jede Gießstation, ob beim Schwerkraftguss oder beim erst kürzlich eingebrachten Niederdruckguss, verfügt über ihren eigenen. "Die Öfen laufen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr", so Eschinger. "Wenn sie ausfallen, das Metall abkühlt, sind sie kaputt." Deshalb habe man auch ein Notstromaggregat.

Vorsichtig, anfangs teils fast schleichend, schauten sich die Sommertourer in der Gießerei um, beobachteten einen Mitarbeiter, der mit einer langen Kelle das mehr als 1000 Grad Celsius heiße Metall in eine Form goss. Gegenüber war ein Roboter über und in einer lodernden Flamme am Werk, aus sicherer Entfernung per Computer gesteuert. Der Niederdruckguss laufe gleichmäßiger ab, was die Qualität des Rohlings noch einmal steigere, erklärte Echinger beim Übergang zum Kunststoff-Bereich. In der Gießerei hätte man ihn ob des Lärms ohnehin nicht verstanden.

Mülltonnen und Currywurst

Auch hier zischten, raschelten und klackten die Maschinen. Interessiert schauten sich die Besucher die Spritzgusstechniken an, blieben hier und da stehen, um sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch nicht in der Mittagspause waren, das ein oder andere zu erklären. Als der Erste die wild herumwedelnden gelben Roboterarme am Ende der Halle entdeckte, ging als Hinweis für die anderen prompt der eigene Arm mit ausgestrecktem Zeigefinger nach vorne.

Selbst wieder in die Hand nehmen durften die Besucher das Granulat, das – auf 300 Grad Celsius erhitzt – die Plastikteile formt. Aus gelben "Mülltonnen" wird es über ein Schlauchsystem zu den jeweiligen Maschinen transportiert. "Wir nutzen 70 verschiedene Granulate, die Hälfte trinkwasserzertifiziert", erklärte Eschinger, bevor es an den Montageplätzen vorbei zurück in den Besprechungsraum ging. Bei Currywurst und Pommes ließen die RNZ-Sommertourer den Rundgang noch einmal Revue passieren – nicht ohne weitere Fragen an die Gastgeber. Besonders beeindruckt hatte sie die hohe Fertigungstiefe, die im Mosbacher Werk möglich ist. "Das gibt es kein zweites Mal im Unternehmen", betonte Tour-Guide Eschinger nicht ohne Stolz.

Ein zweites Mal dagegen dürfen RNZ-Leser den Resideo-Standort auf dem Bergfeld besuchen. Aufgrund der vielen Anfragen bietet das Unternehmen am Mittwoch, 6. September, eine weitere Tour um 10 Uhr an. Anmeldungen sind bis 1. September per E-Mail an red-mosbach@rnz.de möglich.