Mosbach. (schat) Das Frühlingsfest ist zurück, (fast) so wie es immer war. Jeder hat aber doch sein ganz eigenes Bild vom Frühlingsfest, dank Smartphone kann es heute auch jeder festhalten oder mit anderen teilen. Und genau das wollen wir auch: Wir wollen möglichst viele Eindrücke vom Festtreiben sammeln und teilen, mit Bildern von Lesern für Leser.

Für die schönsten davon gibt es neben Anerkennung auch schöne Auszeichnungen: Unter allen Bildern zum/vom Frühlingsfest, die unsere Redaktion in Mosbach bis Montagmorgen erreichen, wählen wir fünf Topmotive aus. Für das Siegerfoto gibt es ein Garmin-Navigationsgerät im Wert von 180 Euro, die Plätze zwei, drei und vier werden mit je einer HappyCard (sie kann in den Mosbach-Aktiv-Geschäften eingelöst werden) im Wert von 50 Euro. Und für Platz fünf beim RNZ-Fotowettbewerb "Unser Frühlingsfest" gibt es zwei Eintrittskarten für eine Veranstaltung beim Mosbacher Sommer – ganz nach Lust und Laune des Gewinners oder der Gewinnerin.

Laune machen soll natürlich auch das Jubel-Frühlingsfest, die Macher haben ihre Hausaufgaben gemacht, alle Beteiligten hoffen auf ein friedliches Fest in angenehmer Atmosphäre. Die Redaktion der RNZ hofft indes auf viele tolle Schnappschüsse (bitte nicht von Profifotografen), viele Zusendungen, viele Motive. Erlaubt ist alles, was gefällt, sei es die Momentaufnahme vom Nachwuchs im Autoscooter, das Sonnenuntergangsbild mit Riesenrad oder die besondere Beobachtung am Rand der Feierlichkeiten. Auch Bilder von früher sind möglich. Wir lassen uns gerne überraschen und begeistern.

Info: Unter dem Titel "Unser Frühlingsfest" sind Einsendungen per E-Mail an: red-mosbach@rnz.de möglich. Alle Bilder, die uns bis Montag (10 Uhr) erreichen, nehmen teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.