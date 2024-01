Von Peter Bayer

Eberbach. Der Balkon am Sportheim des Eberbacher SC ist in die Jahre gekommen, muss saniert werden. Weil der Verein das aus eigener Kraft nicht stemmen kann, hat er um Spenden gebeten und gemeinsam mit der Volksbank Neckartal das Crowdfunding-Projekt "Balkonsanierung" gestartet. Das Budgetziel lag bei 20.000 Euro, wobei die Bank jeden gespendeten Euro bis zum Betrag von 10.000 Euro verdoppelt.

"Wir haben das Ziel am 22. Dezember erreicht", freut sich ESC-Vorsitzender Ralf Bettinghausen. Bis zum Finanzierungsende 28. Dezember kamen sogar noch ein paar Euro mehr an Spenden zusammen, insgesamt 11.675 Euro. Macht mit der Unterstützung der Bank 21.675 Euro. "Mit dem Geld müssten wir hinkommen", ist Bettinghausen überzeugt. Auch weil die Mitglieder viel in Eigenleistung gemacht, den alten Belag entfernt und entsorgt haben.

Das Geld ist da, jetzt muss nur noch die Sanierung zügig abgeschlossen werden. Aber genau da stockt es derzeit. "Im September haben wir angefangen, jetzt ist Stillstand", sagt der Vorsitzende. Malerarbeiten, die Betonsanierung und die Brüstung fehlen noch, weil es witterungsbedingt zu Verzögerungen kam. Mit einer Fertigstellung zum Rückrundenstart Anfang März ist daher nicht zu rechnen. "Ich hoffe, dass es Ende Mai fertig wird", sagt Bettinghausen. Bis dahin werden den Zuschauern die begehrten Tribünenplätze nicht zur Verfügung stehen.