Die Auftaktveranstaltung ist am Montag, 17. Juli, von 14 bis 19 Uhr in der Stadthalle. Moderiert wird der Auftakt von Dr. Andreas Hildenbrand, dem Geschäftsführer IHK Rhein-Neckar in Mosbach. Grußworte werden Bürgermeister Roland Burger, Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Minister Peter Hauk sprechen. Ein Innovationsimpuls kommt von Prof. Dr. Katharina Hölzle, Institutsleiterin IAT Universität Stuttgart und ...

Die Standorte der Veranstaltungen werden in der Stadt verteilt sein: Die Auftakt- und Messeveranstaltung mit ministeriellem Besuch werden in der Stadthalle stattfinden, und es erfolgt ein Besuch der Lernfabrik Industrie 4.0 in der Zentralgewerbeschule, aber auch eine Zwischennutzung auf dem Wimpinaplatz und im Klösterle sind geplant. Der letzte Tag wird voraussichtlich in Form von Online-Workshops ausgerichtet werden. Besondere Highlights werden eine KI-Schreibwerkstatt für Unternehmen, maschinelles Sehen und autonomes Fahren sowie ein "Azubiflüsterer" sein, der die Generation Z erklärt.

Buchen. (pm/tra) Um kleine und mittlere Unternehmen aus ländlichen Regionen bei der Umsetzung von Innovationen zu unterstützen, veranstalten das baden-württembergische Wirtschaftsministerium und das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zum zwölften Mal das Popup-Labor Baden-Württemberg. Nach elf erfolgreichen Veranstaltungen quer durch Baden-Württemberg macht das Popup-Labor von 17. bis 21. Juli Station in Buchen.

Während es für große Unternehmen kein Problem ist, Denkfabriken oder Lern- und Experimentierräume aufzubauen, stellt sich die Lage für kleine und mittlere Unternehmen anders dar. Obwohl sie hochgradig betroffen sind, fehlt ihnen oft der direkte Zugang zu theoretischem Wissen und praktischer Umsetzung in Sachen Innovationsmethoden und digitaler Transformation. Als "Werkstatt auf Zeit" unterstützt das Popup-Labor diese Unternehmen ortsnah bei der Umsetzung von Innovationen.

Mithilfe verschiedener Veranstaltungsformate soll ein Dialog entstehen und ein Netzwerk für die Teilnehmer geschaffen werden, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovationsmethoden besser vertraut zu werden. Das kostenfreie Programm für Buchen beinhaltet eine Vielzahl von interaktiven Workshops mit hohem direktem Anwendungsnutzen.

Die Standorte der Veranstaltungen werden in der Stadt verteilt sein: Die Auftakt- und Messeveranstaltung mit ministeriellem Besuch werden in der Stadthalle stattfinden, und es erfolgt ein Besuch der Lernfabrik Industrie 4.0 in der Zentralgewerbeschule, aber auch eine Zwischennutzung auf dem Wimpinaplatz und im Klösterle sind geplant. Der letzte Tag wird voraussichtlich in Form von Online-Workshops ausgerichtet werden. Besondere Highlights werden eine KI-Schreibwerkstatt für Unternehmen, maschinelles Sehen und autonomes Fahren sowie ein "Azubiflüsterer" sein, der die Generation Z erklärt.

Auftakt in der Stadthalle

Die Auftaktveranstaltung ist am Montag, 17. Juli, von 14 bis 19 Uhr in der Stadthalle. Moderiert wird der Auftakt von Dr. Andreas Hildenbrand, dem Geschäftsführer IHK Rhein-Neckar in Mosbach. Grußworte werden Bürgermeister Roland Burger, Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Minister Peter Hauk sprechen. Ein Innovationsimpuls kommt von Prof. Dr. Katharina Hölzle, Institutsleiterin IAT Universität Stuttgart und Fraunhofer IAO sowie Technologiebeauftragte der Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg. Simone Mosca, Geschäftsführerin von Mosca, hat eine Keynote vorbereitet. Es gibt einen Ausblick auf die Popup-Labor-Woche, einen Rundgang und ein Come-Together an den Ausstellungsständen. Zurzeit sind folgende Ausstellungsstände geplant: AZO, BBV, Duale Hochschule Mosbach, Egenberger IT-Solutions, IHK Rhein-Neckar, Metropolregion Rhein-Neckar, Odenwälder Kunststoffwerk, Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte, Weiss, Zentralgewerbeschule Buchen und Popup-Labor.

Das Programm

Das Programm der Workshops vom 17. bis 21. Juli: maschinelles Sehen und autonomes Fahren; innovative Produkte schützen; elektromobile Fahrzeugflotte im Mittelstand; Online-Sichtbarkeit für Einzelhandels- und Gastronomieunternehmen mit Fokus auf das Google-Unternehmensprofil inklusive Verwaltung per Smartphone; KI-Schreibwerkstatt für Unternehmen mit ChatGPT und Co; Digital B2B Sales: wie Unternehmen ihren Vertrieb neu ausrichten und Kunden überzeugen; Fast-Track-Innovation: wie man den Innovationsprozess mit ChatGPT, Metaverse, Digital Talents und ZeroLab beschleunigt; Digitalisierung und smarte Technologien: Potenziale und Anwendungsbeispiele für eine nachhaltige Entwicklung von Stadt- und Landkreisen; hybride Arbeit gelebt – E-Collaboration und Videoconferencing aus dem Bus; Lernfabrik Industrie 4.0 – industrielle Automatisierung an einer didaktischen "CyperPhysical Factory"; für die Ausbildung begeistern: junge Menschen gewinnen und halten; Cybersicherheit und Resilienz – wie sich Unternehmen schützen können; wie Unternehmen nachhaltig werden. Von der gesellschaftlichen Herausforderung und staatlichen Regulierung zur Umsetzung im Betrieb.

Info: www.popuplabor-bw.de/programm-und-anmeldung