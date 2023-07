Osterburken. (pm/RNZ) Zur möglichen Ansiedlung des DHL-Paketzentrums bei Osterburken wenden sich Ortsvorsteherin Karin Heckmann und der Ortschaftsrat Oberkessach mit einem offenen Brief an die Stadträte Osterburkens. Der Brief geht in Kopie auch an die Bürgermeister der RIO-Gemeinden, Landrat Dr. Achim Brötel sowie Landrat Dr. Matthias Neth (Hohenlohekreis):

"Sehr geehrte