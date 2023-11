Osterburken. (F) Nach dem gelungenen Neustart des Osterburkener Weihnachtsmarkts im vergangenen Jahr freut sich Bürgermeister Jürgen Galm, dass die lange Markttradition auch in diesem Jahr fortgeführt wird. Die Besucher könnten sich darauf freuen, sich mit einem Besuch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Am zweiten Adventswochenende, also am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, wird sich der Marktplatz in eine stimmungsvolle Winterlandschaft verwandeln und alle Besucher zu einem Weihnachtsbummel und zum gemeinsamen Austausch einladen. Das umfangreiche und attraktive Rahmenprogramm gestalten in bewährter Weise die örtlichen Schulen und Kindergärten, die Chöre und musikalischen Vereine. Ergänzt wird dies durch ein vielfältiges Angebot an Getränken und Speisen.

Hintergrund Der Gewerbeverein Osterburken veranstaltet wieder seine "Glücksschein-Aktion", die von den Mitgliedsfirmen des Vereins unterstützt wird. Die Aktion ist bereits gestartet. Bei jedem Einkauf in der Römerstadt gibt es Glücksscheine. Bereits bei der ersten [+] Lesen Sie mehr Der Gewerbeverein Osterburken veranstaltet wieder seine "Glücksschein-Aktion", die von den Mitgliedsfirmen des Vereins unterstützt wird. Die Aktion ist bereits gestartet. Bei jedem Einkauf in der Römerstadt gibt es Glücksscheine. Bereits bei der ersten öffentlichen Ziehung am Sonntag, 10. Dezember, um 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt kann man einen Einkaufsgutschein gewinnen: Es gibt einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro; zwei Gutscheine über 100 Euro, drei im Wert von 50 Euro, zwölf Gutscheine über 25 Euro und 16 Einkaufsgutscheine im Wert von 10 Euro. Die zweite Auslosung der Aktion "Weihnachtliches Osterburken 2022" findet am Donnerstag, 28. Dezember, um 18 Uhr in der Sparkasse Neckartal-Odenwald statt. Die Gewinne sind nur bei den beteiligten Firmen einzulösen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Am Mittwoch, 6. Dezember, kommt der Nikolaus ab 16 Uhr in die Friedrich- und Bahnhofstraße und wird dort Geschenke an die Kinder verteilen. (F) [-] Weniger anzeigen

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 15 Uhr mit dem Fanfarenzug Osterburken. Dabei kommt auch der Nikolaus vorbei, der von 15 bis 17 Uhr Geschenke an die Kinder verteilen wird. Um 15.30 Uhr findet das Weihnachtssingen der Schule am Limes statt, und eine halbe Stunde später haben die Kleinen der Kindergärten St. Martin und St. Josef ihren großen Auftritt.

Um 16.30 Uhr singt der Chor der Realschule, bevor die Saxofongruppe der GTO-Bigband die Besucher ab 18 Uhr musikalisch unterhält. Die Jagdhornbläsergruppe Bauland beschließt den ersten Tag mit ihrem Auftritt um 19.30 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 13.30 Uhr mit dem erneuten Besuch des Nikolauses, der bis 15 Uhr wieder Geschenke an die Kleinen verteilt. Am anschließenden Weihnachtssingen in der Pfarrkirche St. Kilian, das um 14 Uhr beginnt, nehmen die Chorgemeinschaft "Frohsinn", der evangelische und katholische Kirchenchor sowie die Musikschule Bauland teil.

Um 15 Uhr haben die Besucher dann die Gelegenheit, an einer historischen Stadtführung teilzunehmen. Treffpunkt ist am Eingang des Rathauses. Ab 16 Uhr spielt die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt, und um 16.30 Uhr erfolgt die Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins. Der Musikverein Osterburken beendet den Tag ab 17.15 Uhr mit weihnachtlicher Blasmusik.

Beteiligt sind am Weihnachtsmarkt außerdem: Der Dart-Club mit Chili, Glühmost, Jägertee, alkoholfreien Getränken und Apfelpunsch; die DLRG Osterburken mit Crêpes; der Fanfarenzug mit Grillspezialitäten und Getränken; die Hexengruppe serviert Grünkern- und Gulaschsuppe sowie Glühwein und Kinderpunsch; die katholische Jugend bietet Glühwein und Waffeln an; der Obst- und Gartenbauverein verkauft Liköre, Weinbrände und Schnäpse der Firma Reuter; die Klasse 10 der Schule am Limes ist mit Bastelarbeiten und Seife beteiligt und bietet zusätzlich Waffeln an, und beim SV Osterburken gibt es Winzerglühwein, Hot Dogs und Bier.

Ein Christbaumverkauf findet an beiden Tagen auf dem Parkplatz am Marktplatz statt. Dort stehen noch weitere Marktstände. Kaffee und Kuchen wird im großen Saal des Bernhardusheims von der KJG angeboten, und zwar am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Im Foyer des Rathauses ist die Bilderausstellung der BSW-Fotogruppe Osterburken "Die Welt der Fotografie" zu sehen. Die Pferdefreunde Osterburken laden die kleinen Besucher am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr zum Ponyreiten ein.

Der Weihnachtsmarkt bietet mit seinen weihnachtlich geschmückten Holzhütten und Feuerstellen sowie mit einem bunten Programm Vorweihnachtsstimmung vom Feinsten. Alle Interessierten sind willkommen.