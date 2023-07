Osterburken. (pm) Seit Monaten verhandelte der Betrieb AZO Global Product Center in Osterburken mit der IG Metall in Tauberbischofsheim über einen Tarifvertrag für die rund 220 Beschäftigten. Am Mittwoch letzter Woche wurde nach Aktionen und Warnstreik ein Ergebnis erzielt.

Die Firma AZO hatte Anfang des Jahres die Produktion und angegliederte Abteilungen ausgegliedert in eine eigene