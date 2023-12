Schlierstadt. (pm) Die Ansiedlung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gewann "Am Schlierstadter Weg" in der Nähe des Flugplatzes war bereits Thema der Gemeinderatssitzung am 20. November. Der Gemeinderat stimmte damals vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrats dem Bau der Anlage zu, da dieser Standort am ehesten den Vorgaben des städtischen Handlungsleitfadens entspreche.

