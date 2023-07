Osterburken. (ahn) "Unser ,Jahrhundertprojekt‘ GTO ist auf einem guten Weg", sagte Landrat Dr. Achim Brötel am Mittwoch im Ersatzneubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO). "Der Rohbau steht in seiner ganzen Dimensionalität." Zeit also, Richtfest zu feiern. Und das wurde im künftigen Eingangsbereich des neuen Schulgebäudes auch gebührend getan.

463 Tage nach dem Spatenstich am 29.