Von Dominik Rechner

Osterburken. Es ist wird fleißig gearbeitet aktuell in der Bahnhofstraße 14: Nijal Kaya und ihr Mann Taner Adigüzel sind kräftig am werkeln, damit bis zur Eröffnung ihres N&T-Backshops und Kiosk am Sonntag, 1. September, die Gäste kommen können.

Dann kehrt wieder Leben in die Räumlichkeiten gegenüber des Osterburkener Bahnhofs ein, wo