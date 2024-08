Schlierstadt. (jam) Was am Mittwoch als "Kaminbrand" in der Schlierstädter Heckenstraße gemeldet war, entpuppte sich schnell als vollständiger Gebäudebrand. Feuerwehren aus Osterburken, Buchen, Seckach und Walldürn konnten das Feuer zwar in einer konzertierten Aktion in den Griff bekommen, das Wohnhaus ist aber nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

"Aus dem Dach drang gelber Rauch"

Zeugen hatten gegen 12.30 Uhr Qualm im Dachgeschoss des Gebäudes in der Heckenstraße gemeldet. Kurz darauf waren erste Flammen zu sehen. "Beim Eintreffen war das Gebäude bereits stark verraucht, aus dem Dach drang gelber Rauch", beschreibt die Buchener Feuerwehr ihren ersten Eindruck am Ort des Geschehens. Die Feuerwehr Osterburken rückte dem Brand von außen und von innen zu Leibe.

Feuerwehren aus Osterburken, Buchen, Seckach und Walldürn kämpften am Mittwoch gemeinsam gegen die Flammen. Foto: FFW Buchen

Die Floriansjünger aus Buchen versuchten dagegen, den Brandherd über die Drehleiter zu erreichen – doch zunächst ohne Erfolg. "Als klar war, dass sich der Brand weiter ausbreitete, erhöhte die Einsatzleitung die Alarmierung auf B3 und forderte so weitere Kräfte an", heißt es im Nachbericht der Buchener.

Schließlich gelang es der Walldürner Feuerwehr mit ihrer Drehleiter, die Dachhaut auf der Rückseite des Gebäudes zu öffnen. Gemeinsam brachten die Feuerwehrleute daraufhin den Brand unter Kontrolle und löschten die letzten Glutnester ab. Zuletzt blieb nur noch die Osterburkener Wehr für Nachlöscharbeiten vor Ort. Der Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, sein Stellvertreter, ein Stromversorger und der Rettungsdienst waren ebenfalls zugegen.