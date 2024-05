Von Dominik Rechner

Osterburken. "Die Anwesenheit so vieler Gäste und insbesondere Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zeigt, dass heute für die Freiwillige Feuerwehr und die Stadt Osterburken ein historischer und bewegender Tag ist." Bürgermeister Jürgen Galm wählte passende Worte in seiner Begrüßungsrede zur Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses am Freitag in der Römerstadt, war