Buchen. (pm) Der Museumshof in Buchen hat ein ganz besonderes Ambiente, das jeder Veranstaltung einen eigenen Reiz verleiht. In wenigen Wochen verwandelt sich das Areal in ein Freiluftkino: Am 21. und 22. September lädt das Buchener Open-Air-Kino dazu ein, hier erstmalig auch wunderbare Kinoabende unter freiem Himmel zu erleben.

Die Veranstalter haben zwei Filme ausgewählt, die ein breites Publikum ansprechen. Beide garantieren eine humorvolle Unterhaltung, die Besucher auf bequemen Sitzgelegenheiten an einem – hoffentlich – lauen Spätsommerabend genießen können. Filmstart wird jeweils um 20.30 Uhr sein, Einlass wird bereits ab 19 Uhr gewährt.

Am Samstag, 21. September, wird zum "Rehragout-Rendezvous", einem der beliebten Eberhofer-Krimis aus dem Jahr 2023, eingeladen. Zum Inhalt: Im Hause Eberhofer hat die Anarchie Einzug gehalten. Oma hat just an Weihnachten beschlossen, kürzerzutreten und fortan keine leckeren Kuchen, Schweinebraten und Knödel mehr zuzubereiten.

Wer soll sich denn jetzt um alles kümmern? Der Franz sicher nicht und auf Susi kann auch niemand zählen, weil sie eine steile Karriere als stellvertretende Bürgermeisterin anstrebt. Zu allem Übel ist auch noch der Steckenbiller Lenz verschwunden und die Mooshammer Liesl liegt Franz in den Ohren, doch endlich eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Weil weit und breit keine Leiche aufzufinden ist, steht der Eberhofer Franz mal wieder vor einem kniffligen Fall.

Am Sonntag wird es mit der französischen Komödie "Oh la la – wer ahnt denn sowas" aus dem Jahr 2024 auf charmante Art humorvoll. Die Familie Bouvier-Sauvage blickt stolz auf eine lange aristokratische Ahnenreihe zurück. Als die einzige Tochter den Sohn eines einfachen Peugeot-Händlers heiraten will, ist man wenig entzückt.

Beim ersten Aufeinandertreffen der Schwiegereltern in spe merken beide Seiten schnell, dass sie nicht nur Wein- und Autovorlieben, sondern ganze Welten trennen. Zu allem Überfluss hat das künftige Brautpaar DNA-Tests in Auftrag gegeben, die mehr über die Abstammung der Anwesenden verraten. Die Testergebnisse freilich könnten so manchen Stammbaum zu Fall und die Hochzeit letztendlich sogar zum Platzen bringen.

Tickets sind ab Montag, 19. August, im Vorverkauf für 10 Euro in der Tourist-Information erhältlich.

Die Besucheranzahl ist auf 350 Personen pro Filmabend begrenzt. Sofern verfügbar, wird es auch an der Abendkasse Tickets geben.

Im Rahmenprogramm rund um das Kino-Event werden kühle Getränke, Cocktails und kleine Snacks von Videoproduktion Uwe Heck und "Bar-hamas events & more" angeboten.

Ort des Geschehens

Das Open-Air-Kino wird von der Stadt Buchen und den Stadtwerken Buchen in Kooperation mit dem Kinomobil Baden-Württemberg veranstaltet.