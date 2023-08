Von Elisabeth Englert

Merchingen. Zu beiden Seiten des schmalen Weges zu den Aussiedlerhöfen wogen die Rapsfelder im Wind. In den zarten, länglichen Schoten reifen die Körner heran und warten auf die Ernte. Obwohl das Sonnengelb der Blüten verschwunden ist, wandern die Gedanken sofort an das ebenso sonnengelbe Öl, das so manchem Salat eine nussig-saatige Note verleiht.