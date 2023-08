Mudau. (pm) Der Odenwald läuft auch in diesem Jahr. Nachdem in den vergangenen Jahren trotz Pandemie unter strikter Einhaltung der ausgearbeiteten Hygienekonzepte das Laufevent mit jeweils rund 1000 Laufbegeisterten durchgeführt werden konnte, wird der TSV Mudau in diesem Jahr am 3. Oktober die 19. Auflage des Odenwälder Herbstlaufes wieder etwas entspannter angehen können.

Der