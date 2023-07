Obrigheim/Aglasterhausen. (rl/stw) Zu einem Flächenbrand kam es am Montagnachmittag auf einem Feld zwischen Obrigheim und Aglasterhausen. In der Nähe der Asbacher Höhe war gegen 17 Uhr ein Feld in der Nähe der Bundesstraße B292 in Brand geraten.

Eine Fläche in der Größe eines Fußballplatzes des frisch gemähten Areals brannten ab, bis die angerückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obrigheim den Brand recht rasch unter Kontrolle bringen konnten.

Als Brandursache vermutet die Polizei Funkenflug, der möglicherweise beim Einsatz eines Mähdreschers auf dem Feld oder darauf befindliche Steine ausgelöst worden war.