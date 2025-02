Obrigheim. (pm) Entlang der Böschung an der Bundesstraße 292 Umgehung Obrigheim müssen die Oberhölzer an zwei Tagen entfernt werden. Da die Fällarbeiten aus Sicherheitsgründen nur unter Vollsperrung der B 292 vonstatten gehen können, wird die Straße am Samstag, 8. Februar, sowie am Sonntag, 9. Februar, zwischen der Abfahrt nach Haßmersheim und der Abfahrt zum KWO für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Sperrung an den beiden Tagen erfolgt jeweils von 8 bis circa 16 Uhr. Eine ausgeschilderte Umleitung wird den Verkehr durch Obrigheim führen. Die Fällarbeiten sind notwendig, um die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke zu gewährleisten, teilt das Landratsamt mit.

Ort des Geschehens

Nach Abschluss der Fällarbeiten ist auch an Werktagen mit halbseitigen Sperrungen zu rechnen. Diese werden jedoch außerhalb der Hauptverkehrszeiten durchgeführt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis, Vorsicht sowie eine entsprechend rücksichtsvolle Fahrweise gebeten.