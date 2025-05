Von Stephanie Kern

Obrigheim. Noch sind sie klein und bedürfen des Schutzes ihrer Eltern: Drei Storchenjunge sitzen im Storchennest am Neckarvorland in Obrigheim. Alma und ihr neuer Partner Hector II (so wurden die beiden Störche vom Nabu getauft) kümmern sich vorbildlich um die Kleinen.

"Auch der neue Hector hat gute Vaterqualitäten", berichtet Klaus Junker vom