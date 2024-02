Von Dorothea Damm

Obrigheim. "Der Biber hat diesen Bereich nach seinen Vorstellungen umgestaltet", sagt Peter Baust, Vorsitzender des Nabu Mosbach, erfreut. Konkret geht es um einen überschaubaren Bereich in Obrigheimer Ortsrandlage am Heiligenbach. Dass dort einmal drei kleine Fischteiche Angler anlockten, ist heute kaum mehr zu erkennen. Inzwischen hat der Biber neue Dämme angelegt und einige Bäume umgeworfen, um ein Zuhause für sich einzurichten.

Das Wasser steht dort jetzt etwa 30 Zentimeter höher als vor den Dammbauaktivitäten. Biber erhöhen den Wasserstand rund um ihre Burg, damit der Eingang derselben unter der Wasseroberfläche liegt – und so geschützt ist. Als das Nagetier damals kam, hatten die Angler schnell genug von seinen Aktivitäten an ihren Teichen und stellten das Grundstück zum Verkauf. "Da haben wir es erworben und zu einem Biberschutzgebiet umfunktioniert", so Baust. Und da Eigentum verpflichtet, lud der Nabu am Wochenende seine Mitglieder ein, sich an einem Arbeitseinsatz vor Ort zu beteiligen. "Der Biber selbst braucht unsere Hilfe hier im Moment gar nicht", stellten die angereisten Helfer fest. Dass dennoch Brombeerhecken zurückgeschnitten werden, kommt vor allem den Amphibien und Wasservögeln zugute, die sich auch im Schilf und an den vielen Wasserstellen vor Ort tummeln.

Das Gebiet ist nass und die Helfer wussten ihre Gummistiefel zu schätzen, denn der Untergrund ist aufgeweicht und matschig. "So eine Landschaft ist inzwischen sehr selten geworden im Neckar-Odenwald-Kreis, aber viele Tiere brauchen genau das", erklärte Bernd Heymann. In den Schilfflächen tummelten sich an diesem Nachmittag neben einem Teichhuhn auch Nilgänse und weitere Wasservögel. Viele heimische Singvögel sind zu hören und sogar durchreisende Watvögel, die die feuchten Gebiete besuchen, konnten beobachtet werden. Kein Wunder also, dass Thomas Bremekamp betonte: "Es ist reinste Freude, hier in der Natur zu arbeiten."

"Dass die Biber wieder da sind, ist für uns wichtig", so Baust, der ergänzte, dass das Tier in Obrigheim bisher – anders als an anderen Stellen im Kreis – mit seinen Aktivitäten nicht aneckt. In seinem kleinen Bereich könne er tun und lassen, was er möchte. Ganz am Anfang seiner Schaffensphase hatte er zwar mal dafür gesorgt, dass durch einen umfallenden Baum eine Stromleitung gerissen war, doch inzwischen wurde diese verlegt. Auch die Fußwege sind so weit weg, dass möglicherweise umfallende Bäume diese nicht erreichen. Der Biber, der als Wildtier in Deutschland fast verdrängt war, besiedelt nun wieder in vielen Bundesländern Bachläufe, Seen oder Flüsse. Als ursprünglich heimisches Tier soll er seinen Lebensraum erhalten, sind sich die Mitglieder des Nabu einig.

Minnegard Nickolaus bringt es auf den Punkt: "Es ist wichtig, dass es solche Gebiete gibt. Überall hat der Mensch in die Landschaft eingegriffen. Hier geben wir etwas zurück." Auch sie wollte ihren Beitrag zur Renaturierung leisten. Gestört fühlte sich der Biber durch die zahlreichen Helfer wohl nicht. "Der schläft fest da hinten in seinem Bau. Dass hier häufig Menschen sind und die ersten Häuser Obrigheims ganz nah sind, macht Bibern nichts aus", erklärte Baust. Zu sehen bekommt man die scheuen und nachtaktiven Tiere so gut wie nie, nur ihre Burgen und die Dämme zeugen davon, dass hier wieder Biber zu Hause sind.