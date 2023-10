Obrigheim-Mörtelstein. (zg) Es war ein Spagat zwischen Trauer und Feier. Doch der ist den Veranstaltern nach eigener Einschätzung gut gelungen. Unter dem Motto "Keine Gewalt gegen Kinder" kamen beim ersten Benefiz-Dartturnier in Mörtelstein 2000 Euro an Spenden zusammen. Hiervon wird eine Sitzbank in Gedenken an die Jungen Hagen und Theodor Ache errichtet, die am Schreckbergweg zum Verweilen einladen soll. Der Kreisverband der Opferschutzorganisation "Weißer Ring", der den Vater der beiden getöteten Kinder in der Trauerbewältigung begleitet, freut sich über eine Spende in Höhe von 1600 Euro.

Obrigheims Bürgermeister Achim Walter betonte beim Besuch in der Mörtelsteiner Mehrzweckhalle, wie wertvoll das ehrenamtliche Engagement ist, und dankte dem Initiator Marcel Stark.

Georg Jeske verwies auf die geschlossene Dartsportgemeinde, deren Zusammenhalt insbesondere für die gute Sache spürbar sei. Namhafte Dartspieler haben Trikots und Dartequipment gespendet. Ein besonderer Dank ging an die Gemeindeverwaltung Obrigheim, die für das Turnier die Halle zur Verfügung stellte.

Der Verein "Dart Force One" aus Beilstein hat sich mit 350 Euro beteiligt. Die Firma Butz spendete ebenfalls 350 Euro. Der TV Dautenheim Darts "Alan-Pally" unterstützte die Veranstalter mit rheinhessischen Winzererzeugnissen und der Hauptsponsor des Dartclub Mosbach, die KSL Kraichgauer Spedition & Logistik GmbH, stellte die komplette Technik und die Helfershirts.

Neben dem guten Zweck ging es aber natürlich auch um den sportlichen Wettstreit. Und da konnten sich Mirco Schmelzer (1. Platz), Hendrik Herrmann (2. Platz) und Holger Butz (3. Platz) über Pokale freuen. "Der eigentliche Gewinner war freilich die gute Sache", schreibt Mitorganisator Sebastian Koob in einer Mitteilung. Ein "Big Fish" also für die gute Sache. "Ein Big Fish" ist im Dart das höchste Finish, übersetzt sind es 170 Punkte.

Die Organisatoren wollten das Turnier dann auch nicht ohne den Dank an alle Helferinnen und Helfer vor und hinter den Kulissen sowie die Teilnehmenden, die mit ihrem sportlichen Beitrag und den Spenden das Benefizturnier so erfolgreich gemacht hatten, beenden.