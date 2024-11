Beerfelden. (zg) Reparieren statt Wegwerfen: Unter diesem Motto fand am Samstag im Bühnensaal des Bürgerhauses zum dritten Mal im laufenden Jahr das Repair-Café des Vereins Generation Oberzent e.V. statt. Seit Beginn dieses Angebotes im Jahre 2019 zeichnet sich die zweite Vorsitzende des Vereins Gabi Weber für die Organisation verantwortlich und in Zusammenarbeit mit dem Verein "Generationenhilfe Oberzent e.V." wird hierbei auch Kaffee und Kuchen für die Besucher angeboten.

Auch dieses Mal waren die Verantwortlichen mit dem Besuch sehr zufrieden. Insgesamt 19 Elektroartikel wurden zur Reparatur vorbeigebracht, u.a. Heizlüfter, Staubsauger, Saugroboter, Stichsäge, Fön, Brotschneid-Maschine, Thermomix, Kitchen Aid, Radio, Fernseher, Staubsauger, Bohrmaschine, Hörgerät Küchenmaschinen jeder Art. Manches konnte von den den Verein unterstützenden Reparateuren Thomas Glaser und Manfred Trips vor Ort in Gang gebracht werden. Für andere Geräte werden Ersatzteile bestellt. Und wieder gab es auch Besucher, die in gemütlicher Runde einfach nur einen Kaffee tranken.

Im Namen des Vereins bedankte sich die zweite Vorsitzende Gabi Weber bei den Reparateuren Thomas Glaser, Manfred Trips und bei dem abwesenden Dieter Ludebühl mit einem Wurstpräsent. Dank ging auch an die Vertreterinnen des Vereins "Generationenhilfe Oberzent". Gabi Weber übergab Margot Lenz einen Blumenstrauß .

Auch 2025 soll es das Repair Café wieder geben. Bei Fragen zum Repair Café steht die stellvertretende Vorsitzende Gabi Weber, Telefon (0 60 68) 33 40 (ab 16 Uhr) oder per E-Mail an info@generation-oberzent.de zur Verfügung. Auch neue Reparaturhelfer, die diese Aktion unterstützen wollen – gerne auch in anderen Bereichen -, können sich hier melden.