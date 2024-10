Von Carmen Oesterreich, Tanja Radan, Alexander Albrecht und David Nau

Eberbach/Schwetzingen. Ein Kribbeln im Arm, Rückenschmerzen, Atemnot – wenn Menschen am Abend oder am Wochenende ungewöhnliche Symptome spüren, aber vermuten, dass sie zu gesund für den Rettungsdienst sind, wenden sie sich in der Regel an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Unter der Rufnummer