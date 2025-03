Eberbach. (alr) Bereits Mitte Februar wurde die Wegetafel der Nordic-Walking-Strecke beim Wanderparkplatz "Kirchel" zerstört und zu Boden gerissen (siehe unten). Seither hat sich noch nicht viel getan.

"Die Tafel wird vom Bauhof Eberbach zeitnah wieder aufgebaut", heißt es vonseiten der Verwaltung, die umgehend von der Stadtförsterei über die kaputte Tafel informiert worden sei. Danach wurde Anzeige beim Polizeirevier Eberbach erstattet. "Wir gehen davon aus, dass die Anlage mittels eines Spanngurts und eines Fahrzeugs mutwillig umgerissen wurde", sagt ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Nicht zuletzt weil ein solcher Spanngurt auch auf dem Wanderparkplatz "Hansenwiesen" bei Neunkirchen gefunden wurde. Dort zeigt sich ein ähnliches Bild der Zerstörung.

Die Kosten für die Instandsetzung der Tafel beim Kirchel trägt die Stadt. Wie hoch diese sein werden, konnte die Verwaltung auf Nachfrage noch nicht beantworten, doch es hieß: "Glücklicherweise sind ’nur’ die Pfosten der Tafel defekt, welche durch unseren Bauhof eigenständig repariert werden können."

Update: Donnerstag, 13. März 2025, 19.13 Uhr

Schilder und Holzbank an Wanderparkplätzen zerstört

Neunkirchen/Schwanheim. (coe) Wie die Polizei erst jetzt bekannt gegeben hat, wurde in dem Zeitraum zwischen Freitag und Montag, 14. bis 17. Februar, eine Wandertafel auf dem Wanderparkplatz "Hansenwiesen" beschädigt. Dies wurde am Montag gegen 14 Uhr entdeckt. Der Parkplatz befindet sich an der Landesstraße 590 zwischen Schönbrunn-Schwanheim und Eberbach.

Zu ähnlichen Zerstörungen kam es auch an den nahe gelegenen Wanderparkplätzen "Kirchel" in Fahrtrichtung Eberbach und am "Kirchel". Dort wurde ebenfalls ein Wanderschild und eine Holzbank demoliert.

In allen Fällen wurden nach Angaben der Polizei die Gegenstände vermutlich mit der Hilfe eines Fahrzeugs und eines Spanngurts aus dem Fundament gerissen und umgekippt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon (0 62 61) 80 90 zu melden.