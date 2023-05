Von Stephanie Kern

Neunkirchen. "So viele brisante Themen wie heute stehen selten auf der Tagesordnung", eröffnete Neunkirchens Bürgermeister Bernhard Knörzer die jüngste Gemeinderatssitzung. Neu am Ratstisch war dieses Mal übrigens Dr. Andreas Spohrer, der dem verstorbenen Adam Frey nachfolgt. Richtig brisant ging es in Neunkirchen eigentlich gar nicht zu – drei große