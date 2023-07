Von Caspar Oesterreich

Buchen/Mosbach. Die Idee ist angekommen, die Aktion hat sich bewährt, das Feedback stimmt: Seit 2020 bietet die Rhein-Neckar-Zeitung ihren Leserinnen und Lesern (auch) im Neckar-Odenwald-Kreis jeden Sommer tolle Erlebnisse und bleibende Eindrücke. Klar, dass wir auch diese Saison wieder einladen wollen. In der vierten Runde warten bereits bekannte und noch nie da gewesene Stationen auf Interessierte, die mit ein wenig Losglück einen Tour-Platz ergattern können. Neun außergewöhnliche Haltepunkte stehen diesmal auf dem Programm. Los geht’s am Dienstag, 1. August, der finale Halt steht am Mittwoch, 6. September, im Sommertourplan.

Burg Hornberg. ​Foto: Thomas Kottal

1. Kräuter und mehr auf Burg Hornberg – 1. August

Eine einzigartige Kulisse lädt die Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder auf gleich zwei spannende Entdeckungsreisen in einer Tour ein. Burgherr Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg führt die Sommertour-Teilnehmer (max. 15) im malerischen Ambiente durch die aufwendig sanierte Burg Hornberg. Dabei erfährt man auch kleine Geheimnisse über die Burg des Götz von Berlichingen. Damit nicht genug: Kräuterexpertin Ingrid Hagner gibt einen detaillierten Einblick in die Welt der Kräuter in und rund um die Burg. Denn nicht nur im Burgkappellen-Kräutergarten findet sich so manch spannendes Gewächs. Auch um die Burg herum und auf dem Weg zum Garten wachsen interessante Pflänzchen. Was man aus ihnen alles machen kann, gilt es am Dienstag, 1. August, ab 10 Uhr herauszufinden.

> Anmeldeschluss 31. Juli, 12 Uhr.

Der Steinbruch Eberstadt. Foto: zg

2. Ein Steinbruch aus der Ameisen-Perspektive – 6. August

Über 40 Meter tief gräbt sich der Steinbruch Eberstadt (Schotterwerke Hohenlohe-Bauland) in die Muschelkalkgesteine hinein. 1971 tat sich nach einer Sprengung im damaligen Abbaugebiet die Eberstadter Tropfsteinhöhle auf. Eine Exkursion in den Steinbruch, am Sonntag, 6. August, um 9.30 Uhr lässt das verkarstete Kalkgestein in einem anderen Licht als bei einer Höhlenbefahrung erscheinen, man erlebt es aus der Ameisenperspektive. Ausmaße und Kulisse sind eindrucksvoll, es eröffnen sich Einblicke in die Zeit vor etwa 240 Mio. Jahren. Gabriele und Walter Kammerer führen die maximal 25 Teilnehmer durch das Gebiet. Insgesamt kommen etwa drei Kilometer Fußweg zusammen. Festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung sind nötig, Sonnenbrille und Sonnenschutz empfehlenswert. Helme werden gestellt. Die Exkursion dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz Eberstadter Tropfsteinhöhle.

> Anmeldeschluss 31. Juli, 12 Uhr.

Foto: dpa

3. Führung durchs Mosbacher Polizeirevier– 9. August

Schutzweste anziehen, Laserpistole in die Hand, Blaulicht an und ab in die Arrestzelle. Vielfältige und ganz praktische Einblicke in die Polizeiarbeit dürfen Leserinnen und Leser beim Sommertour-Stopp im Mosbacher Polizeirevier erleben. Nach einer kurzen Präsentation über den weitreichenden Aufgabenbereich der Einsatzkräfte und einer Führung durchs Revier, wird sich die Verkehrspolizei mit Streifenwagen und Ausrüstung vorstellen. Statt geblitzt zu werden, darf man diesmal selbst Geschwindigkeit kontrollieren. Wie Verbrechen verhindert werden und was man dazu beitragen kann, erklärt die Präventionsstelle. Und wer sich traut – und nichts zu verbergen hat – kann sich von den Ermittlern der Kripo Fingerabdrücke abnehmen lassen. So oder so, die Arrestzelle darf jeder mal betreten. 20 Besucher sind zu der RNZ-Sommertour im Mosbacher Polizeirevier eingeladen, los gehts am Mittwoch, 9. August, um 9 Uhr.

> Anmeldeschluss 4. August, 12 Uhr.

Gmeinder Loks. Foto: zg

4. Auf Tuchfühlung mit den Stahlkolossen – 16. August

Bis ins Jahr 1913 reicht die Geschichte der Gmeinder Lokomotiven GmbH in Mosbach zurück. Mehr als 5000 Rangier- und Arbeitslokomotiven haben seitdem das Werk für den deutschen und internationalen Markt verlassen – immer öfter auch mit leistungsstarkem Hybrid- und E-Antrieb. Was es alles braucht, um die bis zu 90 Tonnen schweren und mit 290.000 Newton Kraft ausgestatteten Stahlkolosse zum Rollen zu bringen, verrät Michael Süßmann 15 RNZ-Leserinnen und Lesern bei einer rund zweistündigen Führung durch die Produktionshallen. Nach Begrüßung und kurzer Präsentation über die Zagro Group und die Geschichte der Gmeinder Lokomotiven, dürfen die Besucher die einzelnen Bereiche der Produktion im Detail kennenlernen. Zum Abschluss wird eine kurz vor Auslieferung stehende Lokomotive vorgestellt. Los geht’s am Mittwoch, 16. August, um 16 Uhr.

> Anmeldeschluss 11. August, 12 Uhr.

Wasserpumpe in Hornbacher Tal. Foto: zg

5. Alles fließt? Wasserversorgung im Odenwald-Tal – 20. August

Im Mittelpunkt dieser Erkundungstour von Geopark Vorortbegleiter Erik Enders zum Thema Wasser stehen die komplexen Zusammenhänge von Geologie und Wasserversorgung im Hornbacher Tal. Die Höhenorte Groß- und Kleinhornbach waren schon immer schlecht mit Wasser versorgt. Zu wenige und zu schwache Quellen und steigende Bevölkerungszahlen stellten die Wasserversorgung zunehmend in Frage. Mit Hilfe des komplexen Pumpsystems einer sog. "Lambachpumpe" ging man dazu über, das Wasser aus dem Mobrunnen im Tal in die Höhe zu pumpen. Im Rahmen der Führung wird sowohl der Mobrunnen wie auch die Lambachpumpe besucht. Im Pumphaus erklärt Julian Bauer sehr anschaulich mit Hilfe modernster Technik die Funktionsweise des guten, fast hundert Jahre alten Stücks. Darüber hinaus sind auch die Kulturgeschichten des Tals ein zentrales Thema der Führung. Einst stand im Hornbacher Tal eine Mühle, deren Spuren heute kaum noch zu erkennen sind. Ebenso wird der Hornbacher Mordfall ein Thema der Führung sein. Die Tour dauert rund 2,5 Stunden. Auf festes Schuhwerk und ausreichend Sonnenschutz ist zu achten. Die Tour verläuft vor allem im Wald, mit wenig Sonneneinstrahlung. Treffpunkt für die 25 Teilnehmer ist um 14 Uhr am Parkplatz am Jugendzeltplatz im Hornbacher Tal.

> Anmeldeschluss 18. August, 12 Uhr.

Resideo. Foto: zg

6. Seit 100 Jahren Experte für Wärme und Wasser – 23. August

1700 Tonnen Messing und 380 Tonnen Kunststoff verarbeiten die 360 Mitarbeitenden bei Resideo jedes Jahr zu Trinkwasser- und Heizungsarmaturen. Das 2018 aus dem Honeywell Konzern hervorgegangene Unternehmen kann in seinen Kompetenzbereichen Wasser und Wärme auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken. Den meisten Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis ist das Unternehmen vor allem unter den Namen Braukmann und Honeywell geläufig – in der Unternehmensgeschichte sind alle drei miteinander verknüpft. Das Werk in Mosbach zeichnet sich durch moderne Fertigungsprozesse aus: von der Gießerei über die mechanische Bearbeitung, die Kunststoffspritzerei bis hin zur Montage und dem Versand der Produkte. Wie durch enge Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung, dem Werkzeugbau und dem Labor zukunftsgerichtete Produkte entstehen, dürfen 25 Leserinnen und Leser bei der RNZ-Sommertour am Mittwoch, 23. August, ab 10 Uhr erleben.

> Anmeldeschluss 18. August, 12 Uhr.

Hintergrund > Ferienprogramm im Neckar-Odenwald-Kreis: Auch in diesem Sommer möchten wir unseren Lesern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bescheren. Ab Anfang August bietet die Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis elf Sommertouren mit kundigen Führern an. Bei jeder [+] Lesen Sie mehr > Ferienprogramm im Neckar-Odenwald-Kreis: Auch in diesem Sommer möchten wir unseren Lesern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bescheren. Ab Anfang August bietet die Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis elf Sommertouren mit kundigen Führern an. Bei jeder Sommertour ist zudem ein Redakteur oder Mitarbeiter der RNZ dabei, der für Fragen der Leser zur Verfügung steht. Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss unsere Zeitung abonniert haben. > Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns benachrichtigt. > Wenn Sie an einer Tour teilnehmen möchten, können Sie sich ganz einfach bewerben: Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" red-mosbach@rnz.de. Folgende Angaben dürfen dabei nicht fehlen: Für welche Tour Sie sich bewerben, Name, Anschrift, Telefonnummer und Anzahl der Personen, die teilnehmen möchten. Der Anmeldeschluss ist bei der Vorstellung der Sommertour (siehe Artikel oben) jeweils angegeben. Bei weiteren Fragen können Sie sich unter der Telefonnummer 06261/93227168 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) melden. [-] Weniger anzeigen

7. Immer spektakulär: Retter und Helfer in Aktion – 26. August

Auf gar keinen Fall fehlen darf bei der RNZ-Sommertour im Neckar-Odenwald-Kreis ein Besuch beim Training Center Retten und Helfen (TCRH) auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne in Mosbach. Seit 2015 trainieren hier Blaulichtorganisationen in fachdienstübergreifender und interdisziplinärer Zusammenarbeit anhand realistisch nachgestellter Einsatzszenarien für den Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge sowie für die innere und äußere Sicherheit. Von einer gesprengten Straßenbahn über Gebäude mit Trümmerfeldern, einer mehrgeschossige Container-Anlage für Hundeausbildung und einem auf der Seite liegenden Linienbus bis hin zum Tauchbunker: die Einsatzszenarien sind auf einer Gesamtübungsfläche von 270.000 Quadratmetern ausgesprochen vielfältig gestaltet. 25 Leserinnen und Leser der RNZ haben am Samstag, 26. August, ab 10 Uhr die Chance auf einmalige Einblicke in das Training und die Arbeit von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Neben einer Führung über das Gelände wird der Einsatz einer Hundestaffel vorgeführt.

> Anmeldeschluss 22. August, 12 Uhr.

Hirschlandens Ortsvorsteher Herrmann in der Dorfgaststätte Hirschbräu. Foto: Ute Grabowsky/photothek.net

8. So schmeckt Bier von hier – 1. September

Hirschbräu-Hirschlanden ist eine der zwei Brauereien im Landkreis und hat bereits einige Auszeichnungen gewonnen: etwa den Landespreis für vorbildliche kommunale Bürgeraktionen, die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement in Baden-Württemberg. Die unter Leitung von Ortsvorsteher Martin Herrmann ehrenamtlich betriebene Brauerei hat noch eine Dorfgaststätte sowie ein Museum mit einer Ausstellung zur Brauereigeschichte zu bieten., Wer das Projekt näher kennenlernen will, hat dazu am Freitag, 1. September, ab 16 Uhr die Möglichkeit. Neben einer Führung durch die Brauerei, die Gaststätte und das Museum gibt es eine Bierprobe sowie einen kleinen Imbiss im Anschluss.

> Anmeldeschluss 25. August, 12 Uhr.

Foto: gin

9. Ausflug für die Sinne in die Kaffeerösterei – 6. September

Eine kleine Exkursion in die Welt der Gerüche und Aromen des Kaffees bietet am 6. September, ab 9 Uhr, Andrej Pajadakovic den Sommertour-Teilnehmern. Mittlerweile hat sich seine Kaffee-Rösterei in Schwarzach bestens etabliert. Nachdem die Tour im letzten Jahr bereits viel Zuspruch erfahren hat, lädt er auch in diesem Jahr wieder in seine Rösterei ein. Anschaulich erläutert er die Geschichte der Kaffeepflanze von der Kirsche bis zur Bohne und ihrer Verarbeitung. Die Teilnehmer erwartet neben interessanten Fakten auch ein gesamter Röstvorgang. Und wenn die Nase dann ganz auf den Duft des frischen Kaffees eingestimmt ist, gibt es auch etwas für den Gaumen. Passend zu den hochsommerlichen Temperaturen gibt es leckeren Cold Brew und wer’s doch lieber heiß mag, den erwartet ein leckeren Filterkaffee. In diesen Genuss kommen aus Platzgründen 12 Personen, die in ca. zwei Stunden in diese exotische Welt entführt werden.

> Anmeldeschluss 25. August, 12 Uhr.