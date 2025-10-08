Mittwoch, 08. Oktober 2025

Neues Angebot in Neckargerach

Puten-Spezialitäten aus dem Weilerhof-Verkaufsmobil

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 17 Sekunden
Foto: zg

Neckargerach. (pm) Neue Wege gehen – auch in der Vermarktung eigener Erzeugnisse: Das ist die Idee, die der Weilerhof aus Helmstadt aktuell umsetzt. So wurde es möglich, dass in Neckargerach auf dem Minneburgplatz mittwochs bis donnerstags in der Frühe das moderne Verkaufsmobil mit Putenspezialitäten Station macht.

Der Zutritt ist mittels EC-Karte oder QR-Code möglich. Silke Bauer vom Weilerhof und Bürgermeister Norman Link freuen sich, wenn das Angebot angenommen wird und sich so in der Gemeinde Neckargerach etablieren kann. 

