Neckargerach. (pm) Neue Wege gehen – auch in der Vermarktung eigener Erzeugnisse: Das ist die Idee, die der Weilerhof aus Helmstadt aktuell umsetzt. So wurde es möglich, dass in Neckargerach auf dem Minneburgplatz mittwochs bis donnerstags in der Frühe das moderne Verkaufsmobil mit Putenspezialitäten Station macht.

Der Zutritt ist mittels EC-Karte oder QR-Code möglich. Silke Bauer vom Weilerhof und Bürgermeister Norman Link freuen sich, wenn das Angebot angenommen wird und sich so in der Gemeinde Neckargerach etablieren kann.