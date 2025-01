Auf der in grün markierten Fläche will Baywa r.e. weiterhin einen Solarpark auf dem Stockbronner Hof in Neckarzimmern errichten – trotz der finanziellen Schieflage, in der sich der bayrische Mutterkonzern Baywa, und damit auch Baywa r.e., befindet. Grafik: Baywa r.e.