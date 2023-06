Neckarzimmern. (RNZ/pol) Zu einer folgenschweren Kollision kam es am Samstagabend bei Neckarzimmern. Eine 69-Jährige war gegen 19.25 Uhr auf der B27 vom Kreuz Mosbach kommend in Richtung Neckarzimmern unterwegs. Am Ortseingang wollte die Frau am Einmündungsbereich zur Luttenbachtalstraße nach links abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden VW, den ein 50-jähriger Mann steuerte.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der insgesamt sechs Personen schwer verletzt wurden. Die Feuerwehr Neckarzimmern war mit drei Fahrzeugen vor Ort und unterstützte den Rettungsdienst mit hydraulischem Gerät bei der Personenrettung.

Die 50-jährige Beifahrerin aus dem VW und die Unfallverursacherin wurden nach einer ersten Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Schwere Verletzungen trugen auch der Fahrer des VW sowie die drei – acht, neun und zwölf Jahre alten – Kinder zu, die sich im Fond des VW befanden. Sie wurden jeweils in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

Die B 27 musste im Bereich der Einmündung kurzzeitig gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf 20.000 Euro beziffert. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr Neckarzimmern, Rettungshubschrauber, Abschleppdienste und die Polizei. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurden ein Gutachter hinzugezogen und eine Blutentnahme angeordnet. Die Feuerwehr war noch bis Mitternacht mit Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beschäftigt.