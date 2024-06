Neckarzimmern. (pol/make) Eine freilaufende Mischlingshündin ist am Mittwochabend in Neckarzimmern eingefangen worden. Das meldet die Polizei am Donnerstag.

Ein Mann hatte gegen 20.40 Uhr einen schwarzen gepflegten Hund auf dem Feldweg nahe der Kreisstraße K3946 bemerkt. Zusammen mit den Polizisten und einer Fußgängerin fing man den Hund ein und brachte ihn anschließend in ein Tierheim.

Es handelt sich um eine etwa 55 Zentimeter große Mischlingshündin mit schwarzem Fell, welche einen weißen Fleck vorne auf der Brust hat. Die Hündin trug ein olivgrünes und ein weißes Halsband.

Der Halter oder die Halterin konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.