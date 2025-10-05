Von Ursula Brinkmann

Neckarzimmern. Ein wenig feierlicher Bauzaun trennt die Kirche "Maria Rosenkranzkönigin" in Neckarzimmern von den Gläubigen, die statt in ihr vor ihr die Heilige Messe feierten. Unter freiem Himmel galt es Abschied zu nehmen von dem Gebäude, das am 12. Mai 1957 konsekriert, das heißt: zum sakralen Raum geweiht wurde. Profanieren hingegen ist das