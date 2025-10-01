Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Neckarzimmern

Amtswechsel nach 25 Jahren und finanzielle Sorgen

Der Gemeinderat stellt einen Haushaltszwischenbericht vor und verabschiedet ein langjähriges Mitglied.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Trotz Verbesserung um 38.000 Euro bleibt das ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan negativ. Der Zahlungsmittelbedarf in Neckarzimmern liegt nun bei 234.000 Euro im laufenden Jahr. Symbolfoto: dpa

Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. Nach einem feierlichen Gelöbnis nahm Adrian Gemmrig am Tisch der Gemeinderäte Neckarzimmerns Platz – gerade dort, wo eben noch Frank May gesessen hatte. Nach 26 Jahren im Amt hatte der engagierte und beliebte Einwohner Neckarzimmerns vor der jüngsten Sitzung darum gebeten, aus dem Gemeinderat ausscheiden zu dürfen.

"Formal bedarf

