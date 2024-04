Neckar-Odenwald-Kreis. (ankf) Wer am Wochenende – zum offiziellen Saisonstart – auf dem Neckarsteig wandern will, sollte auf jeden Fall die stabilen Wanderschuhe einpacken. Denn auf einigen Wegen waren bis vor Kurzem noch Forstmaschinen unterwegs.

Und die Spuren, die sie hinterlassen haben, sind auf einigen Abschnitten immer noch unübersehbar. Aber auch die Natur hat ihren Teil dazu beigetragen: Das feuchte und nasse Wetter hat die eine oder andere Schlammpfütze auf den Wegen entstehen lassen.

Die Touristikgemeinschaft Odenwald kennt die Problematik: "Wir hatten lange Regenphasen und dazu kam die Holzernte. Das beeinträchtigt die Wege", erklärt Christiane Bachert.

Doch die Unternehmen, die im Wald Holz ernten, sind dazu verpflichtet, die Wege wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. "Das machen sie eigentlich immer zuverlässig. Wir arbeiten sehr gut mit der Forstgemeinschaft zusammen. Es kann aber sein, dass es bei manchen ein paar Tage länger dauert."

Aufgrund der langen Regenperiode war es bis vor etwa eineinhalb Wochen zudem nicht möglich, überhaupt Wegarbeiten vorzunehmen.

Wo die Wege noch beeinträchtigt sind, erfahren sie von den Firmen selbst oder von Wanderern, erklärt Bachert. "Wir stellen dann eine Meldung auf unsere Homepage, direkt auf die Startseite.

Außerdem posten wir sie auf Facebook und Instagram." Bisher stehen zwei Meldungen auf der Webseite www.neckarsteig.de: Zwischen Gundelsheim und der Burg Guttenberg sowie im Neckargemünder Wald wird Holz geerntet. "Wir sperren dann die Streckenabschnitte und weisen eine Umleitung aus."

Aber auch auf dem Abschnitt bei Diedesheim liegen die Arbeiten nur wenige Tage zurück. Hinweise, die sie von Wanderern bekommen, nehmen sie ebenso ernst. "Wir wenden uns dann an die betroffenen Gemeinden, weisen darauf hin, dass der Weg dort nicht in Ordnung ist und regen an, die Arbeiten etwas zu beschleunigen."

Dennoch stellt Bachert klar: "Das ist kein Spazierweg, das ist ein Wandersteig, da sollte man immer festes Schuhwerk tragen und aufmerksam sein." Schließlich müsse man damit rechnen, dass auch die Natur ihre Spuren hinterlässt. "Das sind alles Themen, die auch bei einer geführten Wanderung wie der Eröffnungswanderung am Samstag, 13. April, besprochen werden", erklärt sie.